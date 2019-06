Peugeot 508 SW diventa partner di Alitalia

La Peugeot 508 SW è l’ultima arrivata della Casa del Leone transalpino e da subito ha suscitato un particolare interesse, tanto che in questa fase di lancio commerciale è stato siglato un accordo con Alitalia. Questa partnership consente ai soci del Programma MilleMiglia di Alitalia e che volano tra Milano Linate e Roma Fiumicino di provare la nuova creatura francese in modo gratuito. Quindi solo coloro che aderiscono al programma di fedeltà della compagnia aerea italiana, e che sono possessori di un biglietto A/R Milano Linate – Roma Fiumicino, come detto, potranno noleggiare per una giornata in modo gratuito questa vettura, scoprendo così tutti i suoi segreti e le sue qualità in un contesto di vita reale. L’iniziativa è valida dal 12 giugno al 12 luglio.

La nuova Peugeot 508 SW piace perché possiede uno stile unico, moderno, elegante e dinamico, che introduce per la prima volta nel segmento la tecnologia Night Vision, che porta ad un livello molto alto i sistemi di assistenza attiva alla guida (ADAS). Non mancano poi elementi che hanno fatto la fortuna della recente storia di Peugeot e che continueranno a contraddistinguere questo marchio, come il Peugeot i-Cockpit che contribuiscono, assieme alle sospensioni Multilink ed all’Active Suspension Control, ad avere un piacere di guida davvero elevato.

I vantaggi per i clienti di MilleMiglia non finiscono con il noleggio a titolo gratuito della 508 SW per un’intera giornata, ma coloro che si prenoteranno attraverso il Call Center dedicato (in collaborazione con AVIS Autonoleggio) riceveranno anche un bonus di 3.000 miglia che verranno accreditate subito in conto. In più tutti i soci MilleMiglia che decideranno di acquistare la nuova 508 SW, entro il 31 ottobre 2019, riceveranno un bonus ancor più consistente, ben 50.000 miglia.