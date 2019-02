Nuova Ford Focus Wagon: un box per trasportare i cani

La nuova Ford Focus Wagon si presenta come un modello “dog friendly” che offre la possibilità di trasportare i cani in tutta sicurezza e comodità.

La casa americana ha scelto infatti di dotare la variante familiare della Ford Focus di un apposito box per il trasporto degli amici a quattro zampe. A spingere Ford verso questa direzione è stato uno studio condotto in proprio da cui si evince che un automobilista su tre possiede un cane e che spesso esso viene fatto viaggiare senza alcuna protezione, per cui offrire un sistema sicuro per il trasporto dell’animale in auto è stata una logica conseguenza.

Nella progettazione del box i tecnici si sono avvalsi della “collaborazione” di Emil, un pastore australiano di tre anni di proprietà dell’ingegnere Rene Berns. Il box per cani messo a punto da Ford si sistema nel bagagliaio della nuova Focus Wagon e promette di accogliere senza sacrifici animali di qualsiasi taglia. Lo spazio è stato infatti ottimizzato comprimendo lo strato di schiuma del rivestimento del tetto, ma i progettisti hanno modificato anche l’apertura del portellone posteriore implementando delle modifiche alla lunghezza delle viti.

In questo modo è stato possibile centrare l’obiettivo di far viaggiare i cani con uno spazio adeguato a disposizione e in tutta sicurezza, evitando che possano essere sbalzati dal proprio posto in caso di manovre d’emergenza o impatti contro ostacoli o altri veicoli.