Pirelli P Zero: 40 anni di innovazione per le auto sportive

Pirelli celebra un traguardo straordinario: 40 anni di successi del suo iconico pneumatico P Zero. Lanciato per la prima volta nel 1985 sulla versione stradale della Lancia Delta S4, il P Zero ha rivoluzionato il settore degli pneumatici, inaugurando la categoria UHP (Ultra High Performance). In un’epoca priva di sistemi di assistenza alla guida, l’eccezionale aderenza a terra garantita da questo pneumatico è stata determinante per sfruttare appieno le prestazioni offerte dai motori con turbocompressore.

Nel corso di quattro decenni, il P Zero ha conquistato oltre 3.000 omologazioni, diventando il punto di riferimento per i produttori di auto sportive di lusso. Marchi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Pagani e Porsche hanno scelto Pirelli come partner per il primo equipaggiamento delle loro vetture di punta. Questo risultato è frutto di un costante progresso tecnologico e di una stretta collaborazione con le case automobilistiche, che ha consentito di personalizzare design e mescole per rispondere alle specifiche esigenze di ogni modello.

La filosofia Perfect Fit ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo della gamma P Zero. Grazie a questa strategia, Pirelli ha creato pneumatici su misura, con disegni e mescole personalizzati fin dalla fase di progettazione dei nuovi veicoli. Un esempio di questa innovazione è la tecnologia Elect, concepita per soddisfare le esigenze dei veicoli elettrici e ibridi plug-in (BEV e PHEV). Inoltre, il lancio del P Zero E ha segnato un importante passo avanti verso la sostenibilità, essendo il primo pneumatico del segmento realizzato con almeno il 55% di materiali riciclati o di origine biologica.

Guardando al futuro, Pirelli si prepara a presentare la quinta evoluzione della gamma P Zero, un nuovo capitolo nella storia di un prodotto che ha ridefinito gli standard di prestazioni e sicurezza nel settore degli pneumatici sportivi. Questa nuova generazione punta a rafforzare ulteriormente la leadership di Pirelli nel mercato degli pneumatici ad alte prestazioni.