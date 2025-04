Con l’arrivo della bella stagione, molti automobilisti si trovano di fronte alla necessità di effettuare il cambio gomme. La normativa gomme vigente prevede che entro il 15 maggio sia obbligatorio sostituire i pneumatici invernali con quelli estivi, soprattutto se i primi presentano un codice di velocità inferiore a quanto indicato sul libretto di circolazione. Questa regola si applica a tutti i veicoli con peso fino a 3,5 tonnellate, inclusi mezzi commerciali.

Non rispettare questa scadenza può comportare pesanti sanzioni, con multe che variano da 422 a 1.695 euro, il ritiro del libretto di circolazione e l’obbligo di revisione presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Tuttavia, non tutti sono obbligati a effettuare il cambio: i possessori di pneumatici all season o di gomme invernali con codice di velocità uguale o superiore a quello richiesto possono continuare a utilizzarli anche durante i mesi estivi.

Nonostante ciò, optare per i pneumatici estivi durante la stagione calda offre numerosi vantaggi. Questi pneumatici, grazie alla loro composizione specifica e al disegno del battistrada, garantiscono una maggiore sicurezza in frenata su asfalto caldo, una riduzione del consumo di carburante e una minore usura complessiva. Inoltre, il comfort di guida ne beneficia grazie a un minor rumore durante la marcia.

Per coloro che desiderano evitare il cambio stagionale, i pneumatici all season rappresentano un compromesso valido. Sebbene siano progettati per offrire prestazioni adeguate in diverse condizioni climatiche, possono presentare limiti in situazioni estreme, come neve abbondante o temperature particolarmente elevate. Per questo motivo, è fondamentale valutare le proprie esigenze e il tipo di clima prevalente nella propria area geografica prima di effettuare una scelta.

Affidarsi a professionisti qualificati per il montaggio e la manutenzione delle gomme è altrettanto importante. Le moderne automobili, infatti, sono spesso dotate di sensori di pressione che richiedono attrezzature specifiche per una corretta installazione e calibrazione. Rivolgersi a un gommista esperto non solo garantisce un servizio di qualità, ma assicura anche il rispetto delle normative e la massima sicurezza stradale.

Infine, è bene ricordare che la manutenzione regolare delle gomme è essenziale per prolungarne la durata e ottimizzarne le prestazioni. Controllare periodicamente la pressione, il battistrada e l’eventuale presenza di danni visibili può prevenire problemi più gravi e garantire una guida sicura e confortevole.