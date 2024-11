Lancia compie 118 anni: una storia fatta di eleganza e innovazione

Il 27 novembre 2024 Lancia ha celebrato il suo 118° anniversario, un’occasione per ripercorrere la sua straordinaria storia fatta di eleganza, innovazione e successi sportivi. Fondata a Torino nel 1906, Lancia si è distinta fin da subito per la sua attenzione alla qualità e all’innovazione tecnologica, introducendo modelli rivoluzionari come la Lambda e l’Aurelia, la prima vettura al mondo con motore V6.

Alcuni traguardi di Lancia

Il design è sempre stato un elemento distintivo del marchio, capace di creare modelli iconici e senza tempo come l’Aurelia B24, la Flaminia e la Thema 8.32. Lancia ha saputo coniugare l’eleganza italiana con soluzioni innovative come l’apertura ad armadio delle portiere senza montante centrale, anticipando i tempi4. La Nuova Ypsilon raccoglie questa eredità, ispirandosi alle linee fluide di modelli come Aurelia e Flaminia e aggiungendo un tocco di sportività derivato dalle leggendarie Stratos e Delta.

L’impegno di Lancia nel motorsport ha portato a risultati straordinari, con la conquista di 15 Campionati mondiali rally e la vittoria in competizioni prestigiose come la 1000 Miglia e la Targa Florio89. Modelli come la Stratos, la 037 e la Delta hanno dominato la scena dei rally per oltre due decenni, diventando icone del motorsport. Lancia si prepara a tornare nel mondo delle corse nel 2025 con la Nuova Ypsilon Rally4 HF.

Il marchio ha saputo anche entrare nell’immaginario collettivo grazie alla sua presenza nel cinema, con la celebre Aurelia B24 convertibile protagonista del film “Il Sorpasso”13. Lancia ha collaborato con testimonial d’eccezione come Stefano Gabbana e Richard Gere, confermando il suo legame con il mondo dello stile e dell’eleganza.

La Ypsilon detta la strada

Oggi Lancia sta vivendo una nuova fase di rinascita con un piano decennale che punta su innovazione, sostenibilità e centralità del cliente. La Nuova Ypsilon, dotata di tecnologie all’avanguardia come il sistema S.A.L.A., rappresenta la sintesi di questa nuova era. I nuovi showroom Casa Lancia offrono un’esperienza premium ai clienti, confermando la volontà del marchio di tornare a essere un punto di riferimento nel panorama automobilistico.