Opel pensa al Natale con uno shop dedicato

Il Natale si avvicina e l’Opel Lifestyle Shop si prepara alle festività con una nuova collezione natalizia e una serie di offerte imperdibili per gli appassionati del marchio tedesco. Dagli accessori per l’auto ai capi d’abbigliamento, dai gadget per la casa ai giocattoli per i più piccoli, l’Opel Lifestyle Shop offre un’ampia gamma di prodotti per tutti i gusti e tutte le età.

Le festività con i prodotti del Blitz

Fino all’8 dicembre, approfittando delle “Yellow Weeks Opel” si risparmia il 20% su tutti gli articoli disponibili nello shop online. Per ottenere lo sconto, basta inserire il codice “YELLOW20” al momento dell’ordine. Tra le novità della collezione natalizia, spiccano i calzini OPEL Frontera, disponibili in un vivace arancione con la scritta Frontera gialla, e i calzini grigi OPEL Grandland, con un motivo a fiocco di neve e la scritta “GRAND CHRISTMAS”. Per gli amanti della fotografia, il calendario con foto/poster OPEL offre 13 emozionanti immagini dei modelli Opel in formato DIN A2. E per i più golosi, il calendario dell’Avvento OPEL nasconde dietro le sue 24 porte delle deliziose sorprese al cioccolato al latte biologico.

I classici di Natale pensati da Opel

Non mancano poi i classici della tradizione natalizia, reinterpretati in chiave Opel. Il Babbo Natale OPEL indossa un mantello e un berretto a punta nel tipico giallo Opel, mentre le palline di Natale OPEL bianche con stampa OPEL nera e Opel Blitz aggiungono un tocco di eleganza all’albero di Natale.

Per chi desidera celebrare i “125 anni di produzione automobilistica di Opel”, la Forever Forward Collection offre una selezione di prodotti dedicati a questa importante ricorrenza. Tra questi, la T-shirt OPEL Forever Forward, con le icone di stile di 125 anni di tradizione automobilistica Opel, e l’asciugamano da bagno OPEL ‘125 anni’, perfetto per la spiaggia o per una vacanza al mare. Per gli appassionati di storia del marchio, il libro illustrato ‘Opel Love: Forever Forward Since 1899″ racconta le tappe fondamentali dello sviluppo automobilistico di Opel.

L’Opel Lifestyle Shop non dimentica i più piccoli. I calzini per bambini in giallo Opel, realizzati in cotone biologico sostenibile e certificati Oeko-Tex, garantiscono comfort e qualità. Nei prossimi mesi, l’Opel Lifestyle Shop si arricchirà di nuove collezioni dedicate ai modelli Opel Frontera e Grandland, lanciati nel 2024.