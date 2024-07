Nuova Opel Grandland Electric: 700 km di autonomia

Opel Grandland inaugura un nuovo capitolo della sua storia e lo fa immettendo in strada tanto modernità, stile e tecnologia. La sua propulsione 100% elettrica che promette di essere straordinariamente efficiente. Con Opel Grandland si potranno fare lunghi viaggi, senza preoccupazioni.

Il design di Opel Grandland

La nuova Opel Grandland vanta alcuni dettagli unici, che comunicano chiaramente il proprio stile: il nuovo Vizor 3D che integra l’Opel Blitz, per la prima volta illuminato, e la tecnologia “Edge Light“. Inoltre, il SUV tedesco ricostituisce il design della “Opel Compass” dello studio Opel Experimental, e lo fa tramite la piega verticale e il Vizor orizzontale che convergono con il simbolo elettrificato al centro. Un’altra gustosa novità è il debutto dell’Intelli-Lux Pixel Matrix HD Light, una prelibatezza tecnologica che porta Grandland al vertice del suo segmento per quanto riguarda l’illuminazione.

Al posteriore, compare la scritta OPEL illuminata che prende ispirazione dall’Experimental. Inoltre, Opel pone l’accento sull’approccio “Greenovation” di progettare e costruire un’auto in modo da preservare le risorse: il nome del modello non appare più in lettere cromate, ma è impresso al centro del portellone.

Abitacolo tecnologico

Opel Grandland presenta una plancia con linee orizzontali, che vanno dal cruscotto alle portiere. Il display centrale da 16’’, leggermente inclinato verso il guidatore, e la consolle centrale alta, invece, conferiscono sportività. Dietro il volante compare un ampio display digitale, il quale fornisce le informazioni più importanti. Insieme all’head-up display Intelli-HUD, assicura che i conducenti possano tenere gli occhi sulla strada e godersi la guida, senza troppe distrazioni. La modalità Pure può anche essere selezionata manualmente o automaticamente. In questo modo si riducono al minimo i contenuti del Driver Information Center, dell’head-up display e dello schermo centrale, abbassando ulteriormente il livello di distrazione.

Opel Grandland, motore elettrico

La Grandland è infatti la prima Opel a beneficiare della piattaforma STLA medium di Stellantis, pensata proprio per i modelli elettrici. La nuova architettura, insieme al nuovo pacchetto batteria con una capacità fino a 98 kWh, al motore elettrico di nuova generazione e ad altre caratteristiche di risparmio energetico come la pompa di calore, rendono la nuova Grandland Electric un veicolo per lunghi viaggi: l’autonomia complessiva tocca quota 700 chilometri a zero emissioni locali secondo il ciclo WLTP. Inoltre, quando il SUV ha necessità di essere ricaricato, sono sufficienti circa 26 minuti in una stazione di ricarica rapida pubblica per passare dal 10 all’80% della capacità della batteria.