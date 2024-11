INEOS Automotive: la produzione riparte a gennaio 2025

INEOS Automotive, il produttore dei robusti fuoristrada 4×4 Grenadier e Quartermaster, ha annunciato con entusiasmo la ripresa della produzione a partire da inizio gennaio 2025. La decisione arriva dopo una breve interruzione a settembre 2024, causata dalla carenza globale di componenti critici che ha colpito l’intero settore automobilistico.

Una soluzione rapida per garantire la qualità senza compromessi

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, ha espresso grande soddisfazione per la rapida risoluzione del problema: “È un’ottima notizia che sia stata trovata una soluzione così rapidamente”. Ha sottolineato l’impegno di INEOS Automotive per la qualità: “Le supply chain del settore automobilistico sono estremamente complesse, ma non eravamo disposti a scendere a compromessi sulla qualità, quindi siamo soddisfatti di aver trovato il miglior risultato possibile”.

INEOS Automotive punta al 2025 come anno di svolta

La ripresa della produzione arriva in un momento di grande ottimismo per INEOS Automotive. L’azienda si sta espandendo in nuovi mercati strategici come Cina e Messico, e sta registrando una crescita significativa negli Stati Uniti. Già nell’estate del 2024, le vendite di Grenadier avevano eguagliato il totale dell’intero anno 2023, con oltre 20.000 veicoli in circolazione entro la fine dell’anno.

L’azienda guarda al futuro con fiducia, pronta a riprendere le consegne dei suoi modelli di punta:

INEOS Grenadier: un fuoristrada 4×4 senza compromessi, progettato per affrontare le sfide più impegnative in fuoristrada, garantendo al contempo comfort e affidabilità.

INEOS Quartermaster: la variante pick-up a doppia cabina del Grenadier, disponibile sia in versione completa che come telaio, offre la stessa robustezza e capacità off-road in un formato versatile.

La produzione di entrambi i modelli riprenderà nello stabilimento INEOS Automotive di Hambach, un impianto all’avanguardia situato in Francia. Da qui, Grenadier e Quartermaster saranno spediti ai clienti in 50 paesi in tutto il mondo, consolidando la presenza globale del marchio.

INEOS Automotive: parte del gigante chimico INEOS

INEOS Automotive è una sussidiaria di INEOS, una multinazionale leader nei settori petrolchimico, dei prodotti chimici speciali e dei prodotti petroliferi. Con 26.000 dipendenti in 36 aziende e 194 stabilimenti in 29 paesi, INEOS produce materiali che toccano ogni aspetto della vita moderna, dalle vernici alle materie plastiche, dai tessuti alla tecnologia. L’azienda ha espresso la sua gratitudine ai clienti per la loro pazienza durante l’interruzione della produzione: “Desidero ringraziare i nostri clienti per la loro pazienza. Siamo felici di essere tornati in pista e non vediamo l’ora di consegnare al più presto le chiavi dei loro Granadier”.

INEOS Automotive è pronta a ripartire a pieno ritmo nel 2025, con l’obiettivo di affermarsi come leader nel settore dei fuoristrada 4×4. Con la ripresa della produzione, l’espansione in nuovi mercati e la solida base del gruppo INEOS, il futuro appare luminoso per l’azienda.