Renault Master fa incetta di premi ai Parkers Van and Pickup Awards 2025

Il nuovo Renault Master ha vinto una serie di premi ai Parkers Van and Pickup Awards 2025, aggiudicandosi il massimo riconoscimento di “Van of the Year“, nonché “Best Large Van” e “Best Electric Van“. Quando si è trattato di determinare il Van of the Year, il nuovo Renault Master è stato il chiaro vincitore, secondo Tom Webster, Vans Editor di Parkers, che ha affermato: “Questo è stato un anno forte per i nuovi lanci di veicoli commerciali, ma il Renault Master si è distinto per aver fatto progressi in aree che contano davvero per i clienti dei van. La cabina del nuovo Master è un posto comodo e pratico, mentre è stata posta una vera e propria attenzione su elementi come lo spazio di archiviazione e la praticità“.

Ha continuato: “È anche fluido e facile da guidare, qualunque sia la versione che scegli. Ma è fondamentale che i numeri abbiano molto senso. L’efficienza aerodinamica significa che ha una batteria più piccola ma un’autonomia elettrica superiore rispetto ai suoi principali concorrenti, il che significa che ha anche un carico utile impressionante. Completa il tutto con una proposta di prezzo molto competitiva, il che significa che ha senso sia sulla carta che su strada“.

La quarta generazione di Renault Master

Nella sua quarta generazione, il nuovo Renault Master, disponibile con spazi di carico da 11 a 14,8 metri cubi, ha vinto anche il premio Best Large Van. Descrivendo perché l’ultimo Renault LCV ha vinto, Tom Webster ha detto: “Un nuovo grande furgone non si vede così spesso, quindi la pressione è su qualsiasi nuovo partecipante alla categoria. Il Renault Master ha superato se stesso, con una fantastica proposta a tutto tondo. È anche fantastico da guidare e ha molto senso dal punto di vista finanziario“.

L’efficienza, la capacità di carico e l’autonomia del nuovo Renault Master E-Tech 100% elettrico hanno fatto sì che Parkers lo nominasse “Miglior furgone elettrico“. La giuria di esperti del sito web ha commentato: “Il Renault Master E-Tech è stato creato pensando all’energia elettrica ed è stato progettato per massimizzare l’efficienza ovunque possibile. Ciò non significa solo che puoi andare più lontano con un Master elettrico, ma significa anche che può essere dotato di una batteria più piccola e, soprattutto, più leggera. Ciò significa che risorse preziose possono essere allocate al trasporto del tuo carico anziché trascinare in giro un’enorme batteria“.

Scorpacciata di premi

Questi premi seguono la vittoria del Nuovo Renault Master nel titolo internazionale di “Van of the Year”, assegnato da una giuria composta da esperti provenienti da tutta Europa. I tre trofei si aggiungono ai quattro vinti da Renault ai Parkers New Car Awards la scorsa settimana: il totale complessivo è il premio più alto mai assegnato a un produttore da Parkers tra i premi per i nuovi veicoli.