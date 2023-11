Renault Master Red Edition: nel 2024 arriverà una nuova generazione di veicoli commerciali

Renault Trucks si appresta a rivoluzionare il settore dei veicoli commerciali con il lancio del suo nuovo Renault Master Red Edition. Questo veicolo, progettato con una particolare attenzione alle esigenze dei professionisti, si distingue per la sua versatilità e le sue configurazioni personalizzate, che lo rendono una scelta ideale per una vasta gamma di attività commerciali.

Una delle caratteristiche distintive del nuovo Master Red Edition è la sua elevata efficienza energetica. In particolare, la versione E-Tech – dotata di un design aerodinamico di nuova concezione – offre una riduzione significativa dei consumi energetici, fino al 21% rispetto ai modelli precedenti.

Versioni 100% elettrica e diesel tra cui scegliere

Disponibile sia in versione 100% elettrica che a gasolio, il nuovo modello si adatta perfettamente alle diverse esigenze del mercato, con un’autonomia che supera i 410 km nella versione EV e una gamma di motori diesel più efficienti e meno inquinanti rispetto ai precedenti.

Per quanto riguarda la personalizzazione, il Renault Master Red Edition offre una varietà di configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche di ogni attività. Dalle versioni ribaltabile e cassone a quelle furgone, questo veicolo può essere adattato per un’ampia gamma di applicazioni, rendendolo uno strumento di lavoro versatile e affidabile.

Il design esterno è altrettanto interessante, con elementi distintivi che riflettono l’identità di Renault Trucks. La griglia del radiatore, decorata con un bordo rosso, e il logo Red Edition sulle fiancate, conferiscono al veicolo un aspetto riconoscibile e distintivo. Anche l’interno non è da meno, con cinture di sicurezza rosse e rivestimenti dei sedili e tappetini esclusivi che ne aumentano l’attrattiva.

Tanti pacchetti opzionali disponibili

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida, il Master Red Edition è dotato di una serie di pacchetti opzionali, tra cui Delivery per semplificare le operazioni di consegna, Parking Assist per agevolare le manovre in città, Storage per ottimizzare lo spazio di carico e Driver Assist per incrementare la sicurezza del conducente.

In termini di sicurezza e comfort, il nuovo Renault Master Red Edition stabilisce nuovi standard nel segmento dei veicoli commerciali. Dotato di cruise control adattivo, sensori di parcheggio, assistente di corsia, avviso angolo cieco e riconoscimento della segnaletica stradale, questo veicolo offre un’esperienza di guida sicura e rilassata.

Il cruscotto orientato verso il conducente, il display da 10.1 pollici, il caricatore wireless per smartphone e la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto sono solo alcuni degli aspetti che migliorano il comfort a bordo.

Propone diversi servizi digitali avanzati

Rispondendo alle esigenze di un mondo sempre più connesso, il Master Red Edition è completamente integrato con servizi digitali avanzati. Questo include un piano di manutenzione personalizzato e dinamico, nonché un’applicazione dedicata che fornisce agli operatori aggiornamenti continui sulle condizioni del loro veicolo.

Infine, i clienti del Master Red Edition beneficiano dell’ampia rete di distribuzione e riparazione di Renault Trucks, con oltre 1400 concessionarie presenti in Europa. Questo garantisce che sia i veicoli diesel che quelli elettrici ricevano un’assistenza tecnica esperta e tempestiva, mantenendoli in condizioni ottimali e massimizzando la produttività.