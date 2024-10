Kia prova CarPay con Parkopedia per i pagamenti del parcheggio

Kia ha lanciato CarPay, il servizio di pagamento in auto del marchio che consente ai clienti di pagare articoli e servizi dall’interno del veicolo, a cominciare dall’EV . La prima applicazione disponibile sarà con Parkopedia, che aiuta i conducenti in Europa a individuare i parcheggi disponibili e a pagarli tramite lo schermo di navigazione del veicolo. “L’aggiunta di un servizio di pagamento in auto rappresenta un notevole passo avanti per la comodità del cliente, poiché software e connettività continuano ad ampliare le capacità di un veicolo“, ha affermato Sjoerd Knipping, Vice President Product & Marketing di Kia Europe.

Il problema del parcheggio

Sebbene quasi tutti i viaggi inizino e finiscano con un parcheggio, parcheggiare rimane molto complicato nelle grandi città, con il 92% degli automobilisti che ha difficoltà a trovare parcheggi disponibili in Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Ogni errore di parcheggio può essere costoso, con milioni di multe emesse ogni anno in tutta Europa. Ciò è particolarmente problematico con i veicoli elettrici, con il 49% degli automobilisti di veicoli elettrici in Francia, Germania, Italia e Regno Unito che riceve multe inaspettate per parcheggio durante la ricarica.

“Kia CarPay aggiunge una notevole praticità e, fin dal lancio, aiuta ad alleviare uno dei principali punti dolenti per i conducenti, semplificando il processo di ricerca e pagamento del parcheggio“, ha affermato Hans Puvogel, COO di Parkopedia. “Non solo riduce la quantità di tempo che i conducenti trascorrono a cercare un’area per individuare uno spazio disponibile, ma aggira anche il frustrante processo di dover trovare un parchimetro funzionante o scaricare varie app per telefono per provare ad attivare e pagare le sessioni di parcheggio“.

I servizi di Parkopedia

I servizi Parkopedia sono integrati nei sistemi di navigazione dei veicoli per un funzionamento senza interruzioni e aiutano i conducenti a trovare il parcheggio disponibile più vicino alla loro destinazione, specificando i costi coinvolti e prevedendo il probabile numero di posti disponibili. Kia CarPay consente quindi al cliente di pagare il parcheggio tramite una transazione sicura tramite una carta di pagamento archiviata in modo sicuro, senza bisogno di app aggiuntive.

Il servizio di pagamento del parcheggio di Parkopedia si concentra principalmente sul parcheggio all’aperto e su strada, con l’intenzione di espandersi in futuro anche al parcheggio al coperto, come i parcheggi multipiano. Attualmente fornisce accesso a oltre 1,7 milioni di parcheggi transazionali in 19 paesi europei. L’EV3 e tutti i futuri modelli Kia saranno dotati di Kia CarPay. Questo sistema integrato rappresenta un passo significativo per il marchio verso l’ampliamento della gamma di pagamenti in auto, funzionalità aggiuntive, app in-vehicle e casi d’uso correlati ai veicoli elettrici. La praticità di CarPay per i conducenti fa parte dell’impegno di Kia nel migliorare l’esperienza di guida e la soddisfazione del cliente in tutti i punti di contatto di un viaggio.

“Portare un metodo di pagamento semplice e semplificato nel veicolo è una svolta“, ha affermato Olivier Pascal, Direttore generale e Responsabile della connettività di Kia Connect. “Questo è solo l’inizio, con CarPay destinato a espandersi in futuro per includere pagamenti per un’ampia gamma di beni e servizi, per offrire maggiore comodità a conducenti e passeggeri“.