Kia EV3 presentato il nuovo SUV elettrico compatto

Kia ha rivelato oggi tutti i dettagli della nuova Kia EV3, il SUV compatto EV . Con la sua combinazione di design audace, tecnologia innovativa e caratteristiche all’avanguardia, l’EV3 stabilisce nuovi standard mai visti prima nel settore dei SUV elettrici compatti. Basandosi sulla tecnologia avanzata di Kia e sui valori di attenzione al cliente del più grande e pluripremiato SUV EV9 del marchio, l’EV3 si ritaglia una propria identità.

Il design di Kia EV3

La filosofia di design “Opposites United” di Kia, che sfrutta la tensione creativa generata dai valori divergenti della natura e della modernità per creare un insieme armonioso, è stata fondamentale per la formazione dello stile progressivo, dinamico e solenne della Kia EV3. L’influenza della filosofia eleva la sensazione emotiva e l’atmosfera della EV3, combinando senza soluzione di continuità un’estetica dinamica con una funzionalità ponderata. L’EV3 emana una presenza estremamente decisa. Nella parte anteriore, i fari verticali posizionati agli estremi della superficie pulita del viso contribuiscono a creare una posizione ampia e molto sicura. Un senso di ampio volume spaziale si combina con una grafica differenziata e un aspetto muscoloso che si armonizza con l’intera carrozzeria.

Una nuova e robusta interpretazione dell’iconico design Tiger Face di Kia incorpora il più recente concetto di illuminazione firmato Star Map del marchio. Disposte verticalmente, le luci di marcia diurna (DRL) enfatizzano ulteriormente il design Tiger Face per proiettare un carattere estremamente sicuro. Di profilo, l’EV3 proietta un’aura di eccezionale forza, unita a una potente impressione di agilità e dinamismo. La linea del tetto, lunga, spiovente e slanciata, si trasforma senza soluzione di continuità in un portellone posteriore in stile hatchback, che evidenzia ulteriormente il design altamente tecnico della carrozzeria. La silhouette dinamica e l’abitacolo voluminoso offrono un abitacolo spazioso, mentre i volumi e le grafiche uniche ad incastro accentuano ulteriormente la sua natura innovativa.

L’aspetto posteriore completa il linguaggio formale high-tech e l’atteggiamento deciso dell’EV3. La spessa linea nera che enfatizza il collegamento tra il robusto design del montante C del SUV e la dinamica linea del tetto esalta ulteriormente il senso di forza del veicolo. Il design semplificato e geometrico dei fari posteriori si integra perfettamente con il vetro posteriore, incorniciando un design futuristico del portellone posteriore con un aspetto ampio, tecnico e slanciato ispirato alla firma luminosa anteriore Tiger Face Star Map.

L’abitacolo della Kia EV3

Il design degli interni dell’EV3 offre un abitacolo spazioso in grado di ospitare comodamente cinque persone. Kia ha creato un ambiente altamente funzionale ed efficace che emana un’atmosfera accattivante simile a uno spazio abitativo, progettato per essere apprezzato dagli occupanti durante ogni viaggio e quando il veicolo è in carica.

L’elegante console centrale incorpora un tavolino scorrevole e un’area di stoccaggio. L’area inferiore può contenere bevande, snack e persino piccoli zaini, mentre gli oggetti elettronici personali, come computer portatili e tablet, possono essere posizionati sul tavolo quando il veicolo è fermo.

Un display widescreen combinato da quasi 30 pollici – comprendente un cluster da 12,3 pollici, un pannello da 5 pollici per il climatizzatore e un altro display AVN da 12,3 pollici – incorpora un funzionamento touch senza soluzione di continuità delle funzionalità di climatizzazione e fornisce al conducente una grafica chiara e informazioni intuitive. Lo schermo si estende anche al centro della plancia, consentendo ai passeggeri dei sedili anteriori di accedere alle funzioni di intrattenimento e navigazione.

Le caratteristiche salienti della vettura

L’EV3 misura 4.300 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza, 1.560 mm di altezza e ha un passo di 2.680 mm. È dotata di un modernissimo propulsore elettrico a trazione anteriore basato sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), che utilizza la tecnologia delle batterie di quarta generazione di Kia. Il modello EV3 Standard è offerto esclusivamente con una batteria da 58,3 kWh, mentre la variante EV3 Long Range è dotata di una batteria da 81,4 kWh. Entrambi i modelli utilizzano un motore elettrico da 150kW/283Nm, che consente un tempo di accelerazione da 0 a 100km/h di 7,5 secondi. La velocità massima dell’EV3 è di 170 km/h.

“La Kia EV3 è stata disegnata e progettata per soddisfare le esigenze dei clienti che desiderano un’auto che corrisponda ai loro valori di sostenibilità, ma non vogliono compromettere le loro esigenze pratiche quotidiane. Offre una delle migliori dimensioni per l’abitabilità e i bagagli della sua categoria, mentre la nostra flessibile architettura E-GMP garantisce un’autonomia di guida AER ai vertici della categoria. Con l’EV3, Kia ha ridefinito il segmento dei SUV EV creando un modello compatto dotato di tecnologie e caratteristiche innovative“, ha dichiarato Spencer Cho, vicepresidente e responsabile della pianificazione aziendale globale.