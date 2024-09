Golf e non solo: l’evento che celebra l’amore per le VW di ieri

Volkswagen festeggia quest’anno i 50 anni della Golf e, per celebrare l’anniversario, schiera sulla linea di partenza due modelli classici molto speciali: la Golf I GTI Gruppo 4 “Pierburg” e la Golf II GTI Gruppo A “Campione del Mondo”. Entrambi i veicoli saranno guidati dal professionista del motorsport e collaudatore Volkswagen Benny Leuchter. Il team Autostadt porterà a Berchtesgaden dal 28 al 29 settembre la leggendaria VW Scirocco Gruppo 2 di Oettinger, insieme a un raro Maggiolino da Rally 1302 da 139 CV.

La Golf I GTI Gruppo 4 “Pierburg”

La Golf GTI “Pierburg” originale – dal nome dello sponsor principale – era dotata di un motore GTI modificato con testa a due valvole. Nel 1980, il team di piloti composto da Per Eklund e Hans Sylvan ottenne innumerevoli risultati nei rally di Gruppo 2 con questa Golf GTI. A partire dalla seconda gara del Campionato tedesco di rally 1981, fu possibile utilizzare una testata 16V di Oettinger conforme alle normative del Gruppo 4. Questa testata Oettinger è stata dotata di un motore a due valvole, che ha permesso di ottenere un’ottima performance. L’auto utilizzata nella gara di salita è stata ricostruita fedelmente all’originale con una carrozzeria bianca nel 2011. Nello stesso anno ha fatto la sua prima apparizione di successo nei rally a San Marino con il leggendario equipaggio originale composto da Per Eklund e Hans Sylvan.

La Golf del Mondiale Rally

La Golf GTI utilizzata nel Campionato del Mondo Rally FIA 1986 è stata una delle vetture più leggendarie dell’era Volkswagen Motorsport. Uno sguardo al passato: Volkswagen ha impressionato sulla scena internazionale dei rally con questa Golf GTI di seconda generazione. Nel 1986, il team di piloti composto da Kenneth Eriksson (Svezia) e dal copilota Peter Diekmann (Germania) si assicurò il titolo con la Golf GTI nel primo Campionato del Mondo Rally per veicoli di Gruppo A. In conformità con i regolamenti dell’evento, la GTI di Eriksson/Diekmann fu sottoposta ad ampie modifiche tecniche presso la Volkswagen Motorsport di Hannover. Queste modifiche comprendevano la riduzione del peso a 880 kg e l’aumento della potenza a 176 CV. La GTI è stata accuratamente restaurata nel 2009. Da allora, ha partecipato a gare storiche come l’Edelweiß-Bergpreis.

La Volkswagen Scirocco Gruppo 2 di Oettinger

La leggendaria VW Scirocco Gruppo 2 di Oettinger, proveniente dalla collezione Autostadt, è l’unico veicolo originale rimasto dell’epoca delle corse della fine degli anni Settanta, quando la Scirocco dominava i circuiti nella classe 1,6 litri contro la concorrenza di BMW e Ford. La Scirocco Serie 1 è stata la prima auto basata su un modello di serie di Volkswagen a ottenere un successo in pista. La Scirocco e la Formula Vee segnano l’inizio dell’impegno ufficiale di Volkswagen negli sport motoristici. Il motore a quattro cilindri in linea eroga 170 CV a 7.000 giri/min e raggiunge una velocità massima di 200 km/h.

Il Maggiolino da Rally

L’assortimento di Autostadt è completato dal Maggiolino Rally 1302 (1970) da 139 CV, anch’esso parte della collezione Autostadt ZeitHaus. Con il motore boxer a quattro cilindri nella parte posteriore, le sospensioni a ruote singole con puntoni all’anteriore e barre di torsione al posteriore, il Maggiolino da rally raggiungeva una velocità massima di 170 km/h.