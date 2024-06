Volkswagen Golf R: debutta la più potente di sempre

La Volkswagen Golf R e la Golf R Estate sono sulla linea di partenza: il colosso di Wolfsburg presenta in anteprima mondiale i due nuovi modelli top di gamma. Sono dotate di una dinamica di guida ottimizzata, di un equipaggiamento di serie esclusivo e di una potenza di 245 kW (333 CV). La nuova cavalleria massima è aumentata di 10 kW (13 CV) rispetto ai modelli precedenti, cosa che rende questa versione la più potente di sempre.

La velocità massima di 250 km/h può essere aumentata di altri 20 km/h fino a 270 km/h con il pacchetto R-Performance opzionale. Le due versioni della Golf R diventano così i modelli di serie Volkswagen più veloci al mondo, insieme alla Arteon R Shooting Brake5. Le prevendite iniziano il 3 luglio in Germania, dove la Golf R sarà disponibile a partire da 53.795 euro e a partire da 55.065 euro in versione station wagon (Golf R Estate). Un’ulteriore opzione: la Golf R Black Edition, un esclusivo modello completamente nero disponibile a partire da 58.403 euro.

Le migliorie estetiche

I nuovi modelli R si basano sull’ottava generazione della Golf, che quest’anno ha ricevuto un importante aggiornamento. Il dinamismo si riflette nel frontale ridisegnato con i fari LED Plus, il badge VW illuminato e le prese d’aria nel paraurti, oltre ai nuovi gruppi ottici posteriori a LED. I nuovi cerchi in lega “Warmenau” da 19 pollici sono disponibili come optional. Questi hanno un design accattivante e pulito, un peso di soli otto chilogrammi per ruota e un efficiente raffreddamento dei freni, particolarmente vantaggioso quando si guida su una pista.

Infotainment aggiornato

Anche l’hardware e il software del sistema di infotainment della Volkswagen Golf R sono stati rinnovati e presentano il display più grande (diagonale: 32,8 cm/10,9 pollici) offerto da VW. Anche il funzionamento è stato notevolmente migliorato grazie a una nuova grafica e a una nuova struttura dei menu per il display touch.

Anche il controllo dei cursori a sfioramento illuminati per il climatizzatore automatico e il controllo del volume, così come l’assistente vocale IDA, che accede al software basato sull’intelligenza artificiale “ChatGPT” per rispondere alle domande, sono stati sviluppati ex novo. Inoltre, la reattività del volante touch è stata ottimizzata. I modelli Golf R sono dotati di serie del Digital Cockpit Pro potenziato (diagonale del display: 26 cm). Oltre alle classiche visualizzazioni disponibili negli altri modelli della linea, il Digital Cockpit Pro della Golf R offre una Sport Skin migliorata, con un contagiri centrale rotondo dal design specifico per la R, nonché la R-View con visualizzazione orizzontale dei giri/minuto.

Volkswagen Golf R: il motore

I nuovi modelli R hanno una potenza impressionante di 245 kW (333 CV), che il potente motore turbo da 2,0 litri trasmette a un DSG a sette rapporti e alla trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring. Quest’ultima migliora la stabilità e l’agilità di guida distribuendo la potenza motrice individualmente alle ruote posteriori per ottimizzare l’inserimento in curva. La coppia dei nuovi modelli è di 420 Nm. La velocità massima di 250 km/h può essere aumentata di altri 20 km/h fino a 270 km/h con il pacchetto R-Performance opzionale. Un risultato straordinario.