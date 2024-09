Alfa Romeo chiede di lavare meno la propria vettura in UK

Alfa Romeo in Gran Bretagna chiede un mese senza passare dall’autolavaggio per risparmiare le risorse idriche

Alfa Romeo consiglia agli automobilisti del Regno Unito di approfittare della pioggia per lavare la propria vettura. L’iniziativa nasce per evitare di lavare attivamente l’auto per tutto il mese di settembre per contribuire a preservare le risorse idriche. Una ricerca condotta da Alfa Romeo ha evidenziato la passione degli automobilisti britannici per la pulizia della propria vettura: quasi un terzo (32%) ha ammesso di lavare la macchina più di una volta al mese e il 14% almeno una volta alla settimana.

I metodi più gettonati per lavare l’auto

Nel sondaggio, Alfa Romeo ha rilevato che il metodo più comune utilizzato dagli automobilisti per lavare l’auto è il vecchio secchio di acqua e sapone e il tubo per sciacquarla (51%), mentre il 29% ricorre a un normale lavaggio in galleria. Tuttavia, solo l’8% degli automobilisti ha dichiarato ad Alfa Romeo di lavare l’auto con acqua riciclata, ad esempio raccogliendo l’acqua piovana, e l’8% ha affermato che le considerazioni ambientali sono il principale fattore di decisione per il proprio metodo di lavaggio.

Secondo l’associazione dei consumatori, il Consumer Council for Water, gli automobilisti utilizzano circa 300 litri d’acqua per lavare l’auto a casa con un tubo, rispetto ai soli trenta litri del metodo con sapone e secchio. L’utilizzo di un’auto già bagnata e dell’acqua piovana raccolta riduce ulteriormente il consumo di acqua.

Alfa Romeo e il settembre senza lavaggi

Sostenendo un settembre senza autolavaggi, Alfa Romeo incoraggia gli automobilisti ad apprezzare l’innata bellezza dei loro veicoli, sottolineando come un’auto sporca sia un’auto che ha fascino da vendere. Questo è evidenziato dalla bellezza unica del suo intramontabile modello Giulia – anche quando è coperto di sporco e fango – con una serie di bellissime foto infangate.

Per aiutare gli automobilisti alla ricerca del modo più efficiente di lavare la propria auto, Alfa Romeo ha collaborato con Richard Tipper, esperto restauratore di auto e detailer, per creare un elenco di dieci suggerimenti (qui il link per scoprirli) e consigli su come gli automobilisti possono lavare la propria auto in modo responsabile dal punto di vista dell’acqua, anche aspettando il momento giusto in cui il tempo si trasforma.