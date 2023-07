Trasporto in auto: le regole da seguire per viaggiare in sicurezza

Regole per il trasporto di merci in auto: la massa non deve superare quella indicata e il carico non deve superare i limiti di sagoma

Il trasporto di oggetti, valigie o merci tramite un’automobile è una pratica comune, soprattutto durante i mesi estivi, quando ci si prepara per le vacanze. Tuttavia, è importante rispettare alcune regole per garantire la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada.

Peso e dimensioni del carico

Prima di tutto, è fondamentale assicurarsi che il peso del carico non superi la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione dell’auto. In caso contrario, si rischia una multa che può variare da 84 a 1682 euro, a seconda del grado di eccesso. Inoltre, il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dal codice della strada, cioè la larghezza massima di 2,55 metri e l’altezza massima di 4 metri. Il carico non può sporgere dalla parte anteriore del veicolo, e può sporgere dalla parte posteriore fino a un massimo di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso. Il carico che sporge deve essere segnalato mediante pannelli retroriflettenti o bandierine rosse, in modo da essere visibile agli altri utenti della strada.

Cosa si può trasportare in auto

In un’auto si può portare praticamente tutto, purché le merci siano lecite. Non si corre il rischio di alcuna sanzione trasportando in un’auto oggetti o merci di qualsiasi genere, anche destinate alla vendita. L’importante è che si rispettino le norme sulla sagoma limite, sulla disposizione del carico e sulla massa complessiva. Diverso è il discorso, affrontato qui, per il trasporto di animali domestici.

Come sistemare i bagagli in auto

È molto importante organizzare i bagagli in modo equilibrato per non compromettere la stabilità del veicolo. Consigliamo di fissare i bagagli con cinghie o reti per evitare che si spostino durante la guida e per non ostacolare la visibilità del conducente. Se necessario, utilizzare un portabagagli posteriore o da tetto, ma fare attenzione ai limiti di peso e dimensioni indicati dal codice della strada. È bene coprire il carico con un telo di plastica in caso di maltempo e adeguare la pressione degli pneumatici in base al carico seguendo le indicazioni del libretto di circolazione o del manuale d’uso dell’auto.