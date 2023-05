Estate 2023: in auto con cani e gatti? Ecco come viaggiare [GUIDA]

Ecco come viaggiare in tutta sicurezza e tranquillità con i vostri amici a quattro zampe

L’estate è la stagione preferita per viaggiare e godersi il sole, il mare e la montagna. Tuttavia, se si possiede un animale domestico, organizzare una vacanza può diventare un po’ più complicato. In questo articolo, forniremo alcuni consigli utili per viaggiare in tutta sicurezza e tranquillità con i vostri amici a quattro zampe.

Preparare l’animale al viaggio

Prima di partire, è importante preparare il nostro animale al viaggio. Se il nostro amico a quattro zampe non è abituato a viaggiare in macchina o in treno, è meglio fare delle prove in anticipo per evitare stress e problemi durante il tragitto. Inoltre, è importante portare con sé tutta la documentazione necessaria, come il passaporto e il libretto sanitario dell’animale, per evitare inconvenienti durante il viaggio.

Scegliere la destinazione giusta

Quando si viaggia con un animale domestico, è importante scegliere la destinazione giusta. Non tutti gli alberghi, i campeggi o le spiagge accettano gli animali, quindi bisogna fare attenzione e informarsi bene prima di prenotare. Inoltre, è importante valutare le attività che si desidera fare durante la vacanza: se si vuole fare un’escursione in montagna, ad esempio, bisogna verificare se è possibile portare l’animale con sé.

Prendersi cura dell’animale durante il viaggio

Durante il viaggio, è importante prendersi cura del nostro animale. Bisogna assicurarsi che l’animale abbia a disposizione cibo, acqua e una sistemazione comoda e sicura. Inoltre, bisogna fare attenzione alle temperature: in estate, infatti, le temperature possono diventare molto alte, quindi è importante evitare di lasciare l’animale in macchina o in luoghi troppo esposti al sole, anche durante le soste brevi. Insomma, dovrebbe essere scontato ma meglio “rinfrescarsi” le idee.

Come posso trasportare il cane o il gatto in auto?

Scegli il mezzo di trasporto più adatto al tuo animale, preferendo un trasportino rigido che lo protegga in caso di urto e lo contenga in caso di fuga. La rete divisoria separa il cane dal conducente, ma non lo protegge dalle frenate o dalle manovre brusche. Per questo, è necessario assicurarlo con una cintura di sicurezza appropriata. Questo accessorio limita i movimenti del cane impedendogli di sbalzare fuori dal sedile. Si consiglia di scegliere una cintura adatta alla taglia e al peso del cane. Inoltre, prepara una valigia per il tuo animale con gli oggetti indispensabili per il suo benessere, come il cibo abituale, i farmaci, i giochi preferiti, il guinzaglio, la museruola, i sacchetti igienici e la lettiera.

I consigli più utili

Prima di iniziare il viaggio, è importante far digiunare l’animale per almeno due ore e fornirgli acqua fresca a volontà. In questo modo, eviterai il rischio di vomito e problemi di stomaco durante il viaggio.

È importante pianificare delle soste regolari durante il viaggio per permettere all’animale di fare una passeggiata e di fare i propri bisogni. Tieni presente che l’asfalto caldo può bruciare le zampe dell’animale, quindi cerca di pianificare le soste in zone ombreggiate.

Associare il viaggio a un’attività piacevole può aiutare a ridurre la paura e lo stress dell’animale. Ad esempio, puoi portarlo a fare una passeggiata in un parco o in una zona verde. Se il tuo animale ha un’indole ansiosa, è importante concordare con il veterinario una terapia appropriata per aiutare a gestire lo stress.

Se devi viaggiare in aereo con il tuo animale, assicurati di verificare con la compagnia aerea se il capitano accetta animali a bordo. Inoltre, è importante che la stiva sia adeguatamente illuminata, pressurizzata e riscaldata per garantire il benessere del tuo animale.

È sempre meglio portare con sé una copia delle vaccinazioni e dei documenti dell’animale, nel caso in cui ti vengano richiesti durante il viaggio.

Pronti per partire!

In conclusione, viaggiare con un animale domestico richiede un po’ di organizzazione in più, ma con un po’ di attenzione e cura è possibile trascorrere una vacanza indimenticabile insieme al nostro amico a quattro zampe. Preparare l’animale al viaggio, scegliere la destinazione giusta e prendersi cura dell’animale durante il viaggio sono solo alcuni dei consigli che possono aiutare a rendere il viaggio più piacevole e sicuro per tutti. Buon viaggio!

A cura di Simone Dellisanti