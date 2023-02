VW: che stress la transizione elettrica! Arrivano le Escape Room in fabbrica

Nei prossimi anni, lo stabilimento centrale della Volkswagen a Wolfsburg, in Germania, sarà convertito per produrre sempre più veicoli elettrici. L’ascesa di questo tipo di veicoli più semplici da assemblare e il cambiamento epocale nel settore che porta con sé, hanno generato una certa ansia tra i lavoratori della fabbrica. Per alleviare lo stress, VW sta studiando una soluzione per i suoi dipendenti. La casa automobilistica ha creato una escape room per i suoi lavoratori di Wolfsburg, e non è la prima volta.

La soluzione Escape Room

Volkswagen afferma di aver utilizzato questa tattica in precedenza, nei suoi stabilimenti di Emden e Zwickau, in Germania, che sono già stati convertiti per produrre veicoli elettrici. Lì, il concetto è stato accolto con riscontri positivi, secondo Gerardo Scarpino, vicepresidente del Consiglio generale di fabbrica.

“L’idea si è rivelata estremamente popolare, per questo l’abbiamo inclusa anche per Wolfsburg”, ha detto Scarpino. “Il passaggio alla mobilità elettrica può avvenire solo insieme ai nostri colleghi. Coinvolgerli, ispirarli e formarli è assolutamente cruciale per il nostro successo collettivo”.

Le sale del divertimento

Soprannominate eMotionRoom, le escape room sono state concepite e sviluppate internamente dalla Volkswagen Group Academy. L’assortimento è composto da tre stanze, ciascuna delle quali richiede 20 minuti per essere completata. La prima sala ripercorre la storia dei veicoli elettrici fino al 1800, quando è nata l’idea. Nella seconda, i dipendenti possono conoscere la storia dello stabilimento di Wolfsburg e, infine, nella terza sala si dà uno sguardo al futuro della guida elettrica.

I dipendenti affronteranno le stanze in squadre di quattro e dovranno risolvere una serie di enigmi per aprire la porta della stanza successiva. Ogni squadra può essere guidata da istruttori della VW Group Academy e l’attività fa parte di un eMotionDay di un giorno che copre altre cose come l’uso di visori per realtà virtuale nella produzione.

La formazione di Volkswagen

Volkswagen afferma che sottoporrà a questa formazione 22.000 dipendenti, dunque l’eMotionRoom sarà in circolazione almeno fino alla fine del 2024. A quel punto, la produzione della ID.3 andrà avanti per circa un anno insieme alla sua combustione interna di veicoli come la Tiguan.