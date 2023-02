BMW e i rendering sviluppati dall’Intelligenza Artificiale

Al timone del Centro Design di Monaco di Baviera, c’è da qualche tempo Domagoj Dukec, una figura che sta cercando di portare innovazione alle linee di BMW, ma certamente non è esente da critiche. Da quasi vent’anni lo stile delle vetture dell’Elica suscita la reazione nelle persone, che si schierano in detrattori e innamorati. In ogni caso, adesso, è tempo di rivoluzione perché Dukec ha permesso che alcuni rendering di modelli BMW fossero sviluppati non da persone, bensì dall’Intelligenza Artificiale (AI). I SUV tedeschi hanno lasciato un po’ perplessi gli osservatori, proprio perché la mente che li ha partoriti non è umana. Le immagini sono state rilasciate direttamente sui canali sociali di BMW.

Una X7 ancora più estrema

La prima proposta dell’Intelligenza Artificiale è una sorta di BMW X7 ancora più estrema. L’assetto è rialzato e molto più fuoristrada che SUV, con alcune caratteristiche che richiamano il mondo offroad. Ciò lo si nota dalle gomme maggiorate, dal portapacchi e dal look massiccio, che si mette in contrapposizione con il rivale di Stoccarda più accreditato: il Mercedes-Benz Classe G.

BMW X5, la seconda proposta

La seconda opera sviluppata dall’AI, è una BMW X5 che – più che altro – assomiglia a un aggiornamento delle linee della vecchia generazione del SUV bavarese. Un altro fattore di curiosità è il fatto che le foto spia recentemente sfuggite nel web e che ritraggono la nuova BMW X5 che uscirà a breve, sembrano ispirarsi a quanto prodotto dall’Intelligenza Artificiale. Che nel Centro Stile di BMW stia prendendo sempre più corpo questo strumento?

Sembra guardare al passato

È singolare come l’interpretazione dello stile bavarese da parte dell’Intelligenza Artificiale sembri proiettata più al passato, anziché al futuro. Entrambi i rendering proposti hanno delle linee più tradizionali e meno avanguardistiche; Evidente il doppio rene di dimensioni contenute e non ipertrofico come abbiamo visto sulla Serie 4 Coupé o nei brevetti per la nuova calandra luminosa. Chissà cosa sarà in grado di produrre di qui a breve e, se avrà sempre ancora maggiore piede all’interno di BMW.