BMW X5 2023: l’immagine del restyling in anteprima

La BMW X5 è quasi pronta al debutto con la nuova veste, che dovrebbe essere per lo più segreta, ma in realtà è già stata rivelata da alcune immagini leaked. L’autore di questa anteprima è il magazine spagnolo CocheSpias, che ha pubblicato sui propri canali social gli scatti dell’anteriore del SUV che debutterà sulle scene internazionali nella primavera del 2023.

Occhio all’anteriore

Le immagini mostrate da CocheSpias su Instagram ci raccontano di un anteriore e di un retro che sono stati sensibilmente rivisti e influenzati dallo stile delle BMW di ultima generazione, con un paraurti davanti più cattivo, gruppi ottici rastremati, un muso più spigoloso, insomma, un po’ nello stile visto sulla X1. Per BMW X5 2023, dunque, niente fari bipartiti. L’ultima chicca che si può notare è la mascherina a doppio rene illuminata.

BMW X5: posteriore più tradizionale

Sul retro la novità sono i fari completamente rosso e senza più una sezione chiara per gli indicatori di direzione e le luci di retromarcia. Per il resto la forma del lato B della nuova BMW X5 sembra molto conforme alla tradizione e simile a quanto visto sul modello attualmente in commercio. Nuovo, invece, il design dei cerchi: bicolore dall’intricato schema multi-razze.

Interni ancora da scoprire

Le foto spia non hanno rivelato come sono fatti gli interni della BMW X5, ma è comunque ipotizzabile che ci sia un volante dal nuovo taglio, una leva del cambio più “minimal”, e c’è da aspettarsi un display curvo da 14,9 pollici con sistema operativo BMW iDrive 8. Tutto ciò resta nel campo della supposizione, ma comunque per aspettare qualche delucidazione in più su questo SUV, basterà attendere la parola di BMW che non tarderà ad arrivare. Il nuovo X5 è previsto nel corso del 2023, e senza una versione elettrica. Almeno per ora.

Fonte | CocheSpias