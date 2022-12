Ferrari 812 GTS: i diamanti protagonisti su questo esemplare unico

Ferrari dispone del programma Tailor Made che cuce, come un abito sartoriale, una vettura specifica su misura del cliente che ne fa richiesta. È possibile personalizzare il modello di Maranello in ogni sua sfaccettatura, dato che i tecnici possono accontentare chiunque, anche le richieste più esigenti o stravaganti. Un esempio di questa tipologia di personalizzazione viene dalla Ferrari 812 GTS di cui parliamo ora, realizzata per una facoltosa cliente inglese.

La 812 GTS di Emma Hauge

La proprietaria è Emma Hague, dirigente di un’azienda specializzata in analisi dei dati per il settore sanitario, che possiede una 812 GTS del 2014, ma solo recentemente si è rivolta al programma Tailor Made. La scelta di affidarsi a questa sezione è scattata dopo aver visto di persona di cosa sono capaci le persone di questa sezione.

La Hague ha commissionato un progetto per abbinare il suo anello di diamanti e zaffiri blu (disegnato per lei da un gioielliere londinese) alla sua esclusiva supercar italiana. La Ferrari ha partorito per la carrozzeria della 812 GTS una tonalità particolare di blu ribattezzandola col nome della proprietaria.

Una Ferrari speciale

Nell’abitacolo della 812 GTS esiste una striscia grigia di lana cashmere che sormonta i profili dei sedili e la console centrale, mentre i sedili sono di pelle Poltrona Frau in tinta rosso Amarone. Quest’ultima tonalità è ripresa anche nella parte centrale del cruscotto, mentre altri elementi degli interni ha un color grigio sobrio, tra cui il simbolo del Cavallino Rampante sui poggiatesta. Presente anche la scritta “Tailor Made”.

Dettagli anche nel baule

Infine, un regalo dettaglio che innalza la qualità della Ferrari è il simbolo del Cavallino con finitura opaca che si colloca sulla griglia frontale e nel bagagliaio. Un risultato sicuramente soddisfacente quello della Hauge e un punto fermo per quanto riguarda l’eleganze, che viene esaltata dal lavoro del “Tailor Made”.