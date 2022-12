La Delta Safarista nelle mani di Ken Block?

Automobili Amos si sta concentrando sul nuovo progetto Safarista, un altro restomod che celebra la versione Rally Safari della Lancia Delta. Saranno solamente 10 gli esemplari definitivi, derivati da altrettante Lancia Delta Integrale 16V, al prezzo di 570.000 euro (IVA esclusa). Si tratta di un affare ancora più ambizioso e costoso rispetto a quello della Futurista e che potrebbe avere un testimonial d’eccezione: Ken Block. Il pilota americano potrebbe sfruttare la vettura di Automobili Amos per un altro capitolo della saga Gymkhana, le grandi evoluzioni delle quali Block è l’assoluto protagonista. A stuzzicare la fantasia degli appassionati ci ha pensato lo stesso pilota statunitense, posta una foto su Instagram con la Safarista.

Una trovata pubblicitaria

Nel frattempo il destino di Block e della Delta è stato unito da una trovata pubblicitaria per presentare la nuova partnership con il brand italiano Engine (produttore di gin conservato in latte che ricordano quelle utilizzate per l’olio motore). Ken ha dichiarato “Vogliono che il mio prossimo lavoro sia con questa Lancia Delta Integrale per un divertente progetto cinematografico. Cosa ne pensate?”.

Il consenso del pubblico

Il post ha raccolto moltissimi “like” e altrettanti commenti entusiasta, tra cui anche quello del profilo ufficiale di Automobili Amos. A guardare le reazioni, se il progetto dovesse andare in porto, il video potrebbe fare il record di visualizzazioni per la serie dedicata alla Gymkhana. Vedremo se ci sarà un secondo a quella che però è solo una stuzzicante provocazione.

La Delta Safarista

La Delta Safarista è costruita sulla Lancia Delta Integrale 16V ed esteticamente si ispira alla versione che conquistò il Rally Safari nel 1988. Le modifiche sono tante e comprendono carrozzeria 3 porte, abitacolo 2 posti con sedili ultra avvolgenti, telaio rinforzato, cambio e differenziali sportivi, motore completamente aggiornato, assetto regolabile, impianto frenante potenziato, freno a mano idraulico e rollbar. Il motore, invece, sviluppa 330 CV.