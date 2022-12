La Mercedes Classe G è un classico intramontabile, una vettura che, nel tempo, è stata proposta in diverse varianti. Così, se tra le versioni più dinamiche c’è quella griffata AMG, non sono mancate, nel tempo, delle proposte specialistiche come la 6×6. Ebbene, Delta 4×4 è andato oltre, proponendo una Classe G in versione gatto delle nevi.

Mercedes Classe G by Delta 4×4: ha i cingoli per aggredire la montagna

La Mercedes Classe G 500 di Delta 4×4 mantiene la meccanica d’ordinanza, rappresentata dal V8 4 litri biturbo da 422 CV, ma indossa i cingoli al posto delle ruote. Inoltre, cresce di 20 cm in altezza per dominare la montagna. La vettura, con la trasformazione, guadagna anche un paraurti anteriore differente, delle barre sul tetto, e nuovi cerchi che possono sostituire i cingoli nella stagione estiva.

139.000 euro per la trasformazione e l’omologazione

Per trasformare la Mercedes Classe G, Delta 4×4 richiede un esborso di 50.000 euro, a cui si aggiungono altri 19.000 euro per le sospensioni, che hanno ricevuto l’omologazione della Casa tedesca. Ma non basta, perché per avere l’omologazione ed il collaudo in Svizzera occorrono altri 50.000 euro. In tutto la spesa complessiva per trasformare la Classe G 500 è di 139.000 euro. Praticamente, l’equivalente del modello nuovo di pacca nella sua versione d’accesso per il mercato tedesco.

Un tuning nato da un’esigenza

Se pensate che la spesa sia eccessiva, sappiate che l’elaborazione è frutto di una richiesta specifica, da parte di un cliente. Si tratta di un agronomo svizzero, desideroso di avere un mezzo con cui raggiungere il suo chalet situato a 3.000 metri d’altezza. Una scelta singolare, non c’è che dire, che ha rappresentato una sfida impegnativa e stimolante per il tuner Delta 4×4. Cimentarsi con un mostro sacro dell’automobilismo come la Mercedes Classe G, e trasformarlo in un mezzo unico nel suo genere, ma in maniera reversibile, ha comportato un percorso di messa a punto tanto impervio quanto gratificante.