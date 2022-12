Ferrari SF90: e se fosse off-road?

L’ultima tendenza nel mondo delle supercar sembra quella di realizzare delle vetture rialzate, a trazione integrale e pronte ad affrontare senza nessun tipo di affanno qualunque tipo di strada. Il tutto combinato con un vero stile da sportiva da motore centrale, o posteriore. A questa categoria appartengono le recenti Lamborghini Huracan Sterrato o la Porsche 911 Dakar.

La seconda ha un passato alle spalle che rievoca la prima 911 che ha danzato tra le dune del deserto nel raid da Parigi alla capitale del Senegal, mentre la seconda è qualcosa di completamente inedito. Qualcuno, intanto, si è divertito a concepire il render di una Ferrari da off-road partendo dalla base di una SF90.

Celebre su Instagram

La fantasiosa creatura del Cavallino è un’opera a cura del creativo designer e titolare della pagina Instagram Ildar Project. Per lui questa vettura si chiama SF90 ”Dakar Cross Edition”, e sarebbe la prima alternativa e competitor della due supercar elencate precedentemente.

Ferrari SF90 Dakar Cross Edition

L’ibrida plug-in di Maranello sale notevolmente di altezza grazie a delle nuove sospensioni, adesso il baricentro è molto più in alto da terra rispetto al versione stradale e reale. Naturalmente la strana fuori serie di Maranello è dotata di una robusta gommatura all terrain, per correre senza indugio sono ogni tipo di superficie. Tra le dotazioni compare un bel portapacchi, ma in questo caso la SF90 lo reputa più come alloggio per la ruota di scorta. La virtuale Ferrari da rally presenta un rivestimento del passaruota nero, minigonne laterali più robuste, inoltre sezione centrale del cofano e splitter anteriore, a loro volta, di colore scuro. La ciliegina di questo look è una coppia di faretti di colore giallo montati sul paraurti anteriore per illuminare le strade più buie.

Il motore

A disposizione ci sarebbero 1.000 CV e 800 Nm di coppia a disposizione, più di Huracan Sterrato che 911 Dakar. Il fatto è che la Ferrari non vedrà, molto probabilmente, mai la luce.