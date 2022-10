Xpeng: il prototipo di auto volante a Dubai

Xpeng Inc è una casa produttrice di veicoli elettrici, ha la sua sede principale in Cina, e ora ha deciso di intraprendere una missione ambiziosa e sicuramente affascinante: quella di produrre un’auto volante. Così a Dubai è stato lanciato un prototipo di auto volante di questo Brand e la sorpresa è stata notevole.

Le sue capacità

Questo veicolo è stato strutturato per ospitare fino a due passeggeri, atterra e decolla in modo verticale e possiede ben due eliche collocate su ciascun angolo del veicolo. Questo le ha permesso di spiccare il volo, che è stato filmato, senza il pilota. Una cosa sorprendente, per un viaggio che è durato per ben 90 minuti e che è stato un autentico successo. L’auto è elettrica, raggiunge una velocità massima di 130 km/h e ovviamente è in grado di volare autonomamente.

Xpeng: passi da gigante verso la mobilità aerea

Il numero uno dell’azienda cinese ha sostenuto che si stanno facendo dei grandi passi in avanti per introdurre l’auto nel mercato internazionale e secondo i funzionari, Dubai è il luogo adatto nel quale cominciare a sviluppare questa attività. Tale location è stata pensata e riconosciuta per questo importante scopo perché è la città “più innovativa del mondo” ed è certamente un trampolino di lancio per far sì che si possa diffondere enormemente questo nuovo mezzo di trasporto.

Il volo verticale

L’idea di togliere il traffico dalle strade e di migliorare quella che è la mobilità aerea e il volo verticale, sembra stimolare sensibilmente le autorità di Dubai. Con un veicolo come quello che ha prodotto Xpeng in forma di prototipo, che ha un peso di 560 Kg e quindi una dimensione abbastanza contenuta, l’amministrazione degli Emirati Arabi pensa di pianificare un futuro servizio all’auto volante. In ogni caso questa nuova frontiera sembra più di una chimera in quello spicchio di mondo dorato.