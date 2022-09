Auto volanti: anche Suzuki si lancia nell’impresa

Suzuki è l’ultima in ordine cronologico a scegliere l’investimento verso le auto volanti per affrontare la sfida della mobilità del futuro.

Le auto volanti sono l’oggetto di simbolo di tutti coloro che immaginavano gli anni ’20 del terzo millennio oltre quarant’anni fa. Il futuro sarebbe stato contraddistinto da una mobilità diversa, niente più auto circolanti su strade di asfalto e con ruote fatte di gomma, ma veicoli capaci di solcare il cielo. Per rendere l’idea è sufficiente pensare a come Ridley Scott ha riprodotto una città del futuro in Blade Runner. Oggi qualcosa si muove in quella direzione e più di un’azienda si sta specializzando nella conquista dell’aria per una mobilità urbana, l’ultima ad aggiungersi a questo elenco è Suzuki.

Il Giappone ci crede

Dopo Toyota e Honda anche la Casa di Hamamatsu investe in questo campo. Suzuki infatti ha deciso di fare un investimento in SkyDrive Inc., una società che sviluppa droni e auto volanti. La notizia è stata confermata da una nota ufficiale del colosso industriale giapponese, in cui si legge che: “Le due società rafforzeranno ulteriormente la loro partnership, cooperando con altre aziende investitrici con l’obiettivo di puntare all’implementazione sociale di una nuova mobilità di auto volanti”.

La filosofia costruttiva

Suzuki e SkyDrive Inc. adotteranno una filosofia costruttiva che si chiama “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi“, l’abbreviazione di cinque termini giapponesi che possono essere tradotti con: “Più compatto, di meno, più leggero, più contenuto, più ordinato”. Questo concetto è molto applicato nella cultura manifatturiera del Paese del Sol Levante, che abbraccia il futuro continuando a portare avanti una lunga tradizione.

Auto volanti: Suzuki ci crede

La mobilità aerea di uso comune e quotidiano è un campo che piace a Suzuki, che dopo alla terra e all’acqua, sceglie anche l’aria come elemento in cui cimentarsi. Dopo le auto, le moto e le navi, adesso è giunto il momento di sviluppare qualcosa che vada verso l’alto, affrontando i cieli. Il trasporto personale e la mobilità eco-compatibile un domani avranno bisogno di auto volanti, e Hamamatsu offrirà senza indugio i propri strumenti.