Recentemente il Parlamento Europeo ha ufficialmente approvato il divieto di vendita di auto nuove a benzina, diesel e ibride a partire dal 2035. Una decisione drastica e rivoluzionaria che comunque non sorprende del tutto, dato che l’idea era in circolazione già da un bel po’ di tempo. Nonostante i propulsori termici siano ancora in uso oggi, alcuni di essi sono già scomparsi alcuni anni fa, con l’entrata in vigore di rigide normative antinquinamento. Quindi, se i motori a combustione interna stanno per scomparire a favore di quelli elettrici, quali sono gli ultimi sopravvissuti più interessanti ancora sul mercato? Il canto del cigno dei motori termici non è un canto flebile. Non pensano di dare l’addio sottovoce, tutt’altro. Sul fronte a gasolio, ad esempio, qual è il motore diesel più potente sul mercato?

V8 4.0 TDI: il motore diesel più potente è firmato Audi

Il V8 4.0 TDI è un otto cilindri a V da 3956 cm3 di cilindrata con sovralimentazione biturbo. Eroga 435 CV e, fra 1.250 e 3.250 giri/min, sviluppa una coppia di ben 900 Nm. Valori che consentono all’Audi SQ7 V8 TDI, il SUV dei Quattro Anelli che lo monta sotto il cofano, di scattare in 4,8 secondi da 0 a 100 km/h e di raggiungere la velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h.

Sistema a 48 Volt: con la micro-elettrificazione niente turbo lag

La rete a 48 Volt alimenta il compressore elettrico (EAV) che integra il lavoro dei due turbocompressori quando la potenza richiesta è elevata e la portata dei gas di scarico ancora bassa. In questo caso il compressore garantisce la sovralimentazione ed è n grado di offrire al guidatore un’eccezionale erogazione di coppia sia in accelerazione ai bassi regimi sia nelle fasi di partenza, dimenticandosi del turbo lag.

L’EAV è integrato nel sistema di aspirazione. In questo sistema un motore elettrico compatto, grazie ai suoi 7KW, fa raggiungere alla girante del compressore un regime di 70.000 giri al minuto in 250 millisecondi. E all’interno dell’impianto di scarico due attuatori provvedono a modulare il sound del V8. La trasmissione è affidata al cambio automatico tiptronic a otto rapporti e la trazione integrale permanente quattro scarica a terra l’enorme coppia del Audi TDI 4.0.