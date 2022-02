Abarth: in pista con gli Abarth Scorpion Hot Lap

La sfida virtuale lanciata dal brand dello Scorpione si unisce alla vendita online della Speciale F595 attraverso gli Abarth Scorpion Hot Lap.

L’arrivo di una nuova Abarth è sempre atteso dagli estimatori del brand, se poi si tratta di una serie “Speciale”, come quella dedicata alla F595, che si può acquistare esclusivamente in rete ad un prezzo vantaggioso, a partire da 24.950 euro, in relazione alla dotazione, allora l’entusiasmo è ancora più contagioso. Considerando l’offerta ridotta a soli 165 esemplari inoltre, l’auto in questione diventa ancora più interessante, perché unisce un vantaggio economico accoppiato ad un’esclusività che si farà valere in futuro. Questa particolare formula d’acquisto, figlia dei tempi, ben si combina con la campagna 2022 #WTFan che vede protagonisti i creator e i fan del Marchio attraverso gli Abarth Scorpion Hot Lap.

Una dotazione da vera sportiva

Cerchi da 17 pollici, livrea Grigio Record, tocchi di colore nella carrozzeria anche per le pinze dei freni, climatizzatore automatico, sistema multimediale Uconnect con schermo da 7 pollici e navigatore e Pack Urban, comprensivo di sensori di parcheggio, sensori pioggia e crepuscolare, rappresentano gli accessori aggiuntivi della F595 Speciale, che vanno a sommarsi allo scarico Record Monza, alla turbina Garrett, agli ammortizzatori Koni FSD, ed ai dischi freno forati. Il motore è il 1.4 T-Jet da 165 CV, capace di spingere la piccola bomba dello Scorpione fino a 218 km/h, regalandole una ripresa da 80 a 120 km/h in quinta, che si risolve in soli 7,8 secondi.

La sfida digitale richiama le performance reali

Con gli Abarth Scorpion Hot Lap, la Casa dello Scorpione si mette in gioco online attraverso creator e piloti del mondo racing e simracing, che si sfidano in dei Time Attack su Assetto Corsa in streaming su Twich. L’iniziativa è partita da fine gennaio con una diretta live che ha portato ben 30.000 utenti a seguire le gesta di QuelTale, Nu89, e Naska con il commento di Emilio Cozzi e Carolina Tedeschi. Successivamente, fino a fine aprile, anche i fan del Brand potranno sfidare i gamer sulle piste più importanti del Vecchio Continente, sempre su vetture Abarth che potranno essere personalizzate allo scopo.

