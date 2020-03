Fiat 500 Lego: arriva il modellino in mattoncini

Il nuovo kit dedicato alla storica Fiat 500 è già disponibile presso lo shop on-line o negli store ufficiali Lego.

Lego ha presentato un inedito kit dedicato alla Fiat 500 , in particolare alla versione storica lanciata nel secondo dopoguerra. La presentazione è avvenuta nel corso di un evento che si è svolto a porte chiuse presso lo Spazio MRF Mirafiori di Torino ed è stato trasmesso in diretta streaming per le medesime ragioni legate all’epidemia del Coronavirus che hanno portato alla cancellazione del Salone di Ginevra 2020.

Una 500 in mattoncini

Il nuovo kit dedicato alla Fiat 500 va ad arricchire la gamma Creator Expert di Lego, inoltre in occasione della sua presentazione è stato affiancato ad un modello in scala 1:1 realizzato in esemplare unico e composto da ben da 189.032 mattoncini per un peso totale di 400 chilogrammi.

La Fiat 500 proposta nell’offerta Lego Creator Expert si basa sul celebre modello 500F Legend proposto alla fine degli anni ’60 e si distingue per alcune caratteristiche tipiche come il tetto apribile a soffietto, il portapacchi specifico, il bagagliaio dotato di ruota di scorta a vista e il cofano apribile che permette di ammirare il propulsore della vettura.

Non mancano gli accessori

Il kit di mattoncini giocattolo è stato ulteriormente arricchito con l’aggiunta di accessori extra tra cui un cavalletto con tavolozza colori e un dipinto che mostra la 500 davanti al Colosseo. Fiat 500F Legend realizzata dalla Lego misura 24 cm di lunghezza, 11 cm di altezza e di larghezza, mentre i pezzi che la compongono sono un totale di 960. Il nuovo kit Creator Expert di Lego è già disponibile presso lo shop online o negli store ufficiali Lego, al prezzo di 79,99 euro.

Fiat 500 by Lego: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +19