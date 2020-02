Land Rover Defender: protagonista del nuovo film di 007

La nuova generazione di Land Rover Defender è protagonista del nuovo capitolo di James Bond, “No Time to Die”, con evoluzioni mozzafiato.

La nuova generazione di Land Rover Defender sarà protagonista della nuova pellicola di 007 “No Time to Die”, che uscirà nelle sale italiane nel prossimo aprile. Il fuoristrada britannico ha un ruolo di rilievo nel nuovo capitolo di James Bond, sfoderando delle evoluzioni davvero impressionanti e dimostrando di essere una vettura capace di affrontare qualunque ostacolo e tipologia di avventura.

Evoluzioni sul grande schermo

In particolare è stata girata una scena di inseguimento mozzafiato con i nuovi Defender sugli scudi, e questa sequenza è stata diretta dal coordinatore delle acrobazie Lee Morrison, che ha lavorato insieme al vincitore dell’Oscar Chris Corbould, Supervisore degli effetti speciali e dei veicoli d’azione. “Abbiamo superato tutti i limiti possibili con il Defender per generare una grande suspance”, ha dichiarato Lee Morrison.

Un’auto capace di tutto

“Abbiamo sviluppato un nuovo standard di prova per Defender, il più impegnativo che abbiamo mai avuto e unico per questo veicolo. La resistenza fisica e la durabilità sono misurate da una serie di prove diverse tra cui un test di salto da un ponte che ci ha dato la sicurezza di fornire ciò che il team di stuntman aveva bisogno di creare per No Time To Die, senza modifiche la struttura del telaio tranne l’installazione di una gabbia”, dice Nick Collins, Direttore della Land Rover Defender Vehicle Line.

“Non c’è niente di più esaltante di essere uno stuntman in un film di James Bond ed è un onore far parte di questo incredibile film alla guida del nuovo Defender”, sostiene Jessica Hawkins, stuntman nel 25esimo film dedicato all’agente segreto di Sua Maestà. Nello spot della nuova generazione di Land Rover Defender la Casa britannica mostra le sorprendenti doti della 4×4 completamente rinnovata e include alcune scene esclusive che danno un’idea concreta su cosa ci si possa aspettare dall’iconica fuoristrada nel prossimo film di James Bond.

