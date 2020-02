Top Gear: la Porsche Taycan Turbo S più veloce di Veyron e Zonda

Chris Harris e Stig hanno messo alla frusta l’elettrica targata Porsche tra i cordoli del circuito di Top di Gear.

La Porsche Taycan Turbo S è una vettura che nel bene e nel male sta rivoluzionando il concetto di auto sportiva 100% elettrica. La nobile e lunga tradizione della Casa di Zuffenhausen ha sposato la tecnologia elettrica facendo storcere il naso a molti puristi del marchio, ma nello stesso tempo ha dato vita ad una vettura straordinaria che siamo certi lascerà il segno nel variegato mondo dell’automotive. Chris Harris e il pilota misterioso The Stig del celebre programma di motori Top Gear hanno deciso di realizzare un’emozionante impresa per la sportiva elettrica targata Porsche, affidata al celebre Stig per un hot lap da 1’17.6 che difficilmente verrà dimenticato.

Analizzando il tempo ottenuto, innanzitutto bisogna precisare che la Taycan Turbo S ha ottenuto il miglior crono sulla pista di Top Gear per una vettura elettrica, anche se bisogna sottolineare che ancora non esiste su questa pista un tempo cronometrato per la sua acerrima rivale, ovvero la Tesla Model S. Se però consideriamo i tempi ottenuti da altre hypercar e supercar dotate di motore endotermico, scopriamo che la Tyacan è stata più veloce di un secondo rispetto alla Bugatti Veyron e di due decimi di una Pagani Zonda Roadster F, mentre ha registrato il medesimo tempo ottenuto dall’ultima generazione della Honda NSX o di una Koenigsegg CCX. La Taycan si è invece dovuta arrendere, seppur di poco, alla Mercedes AMG GTS, anche se parliamo di appena un decimo di secondo.

Nei filmati mandati in onda da Top Gear, in particolare in quello dove troviamo Chris Harris al volante, possiamo ammirare come la Taycan sia anche molto divertente alla guida, infatti il giornalista inglese nel filmato in questione non lesina derapate di potenza capaci di avvolgere la vettura in una vera e propria nuvola di fumo proveniente dagli pneumatici.

