Hobbs & Shaw, arriva lo spin-off di Fast & Furious

Nello spin off della celebre saga cinematografica troveremo gli apprezzatissimi attori Dwayne Johnson e Jason Statham.

Dopo ben 8 capitoli, la celebre saga di Fast & Furious punta a nuovi successi al botteghino con lo spin-off Hobbs & Shaw. Diretto da David Leitch, l’inedita pellicola debutterà in anteprima nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 7 agosto.

Nel nuovo film troveremo conoscenze vecchie e nuove, con il cast composto da sei personaggi principali, tra cui spiccano Dwayne Johnson che nel film interpreta Luke Hobbs, agente del Diplomatic Security Service, mentre Jason Statham veste i panni di Deckar Shaw, un fuorilegge capace di vantare un misterioso passato nell’MI6, ovvero i servizi segreti del Regno Unito.

I due personaggi che negli ultimi due capitoli della saga sono stati acerrimi nemici, questa volta si vedono costretti a collaborare in una nuova e rocambolesca avventura che li porterà in vari luoghi del mondo, tra cui le città di Los Angeles e Londra, passando da Chernobyl e le isole Samoa. L’obiettivo dei due protagonisti quello di neutralizzare il pericoloso anarchico Brixton (interpretato da Idris Elba) che può contare un corpo geneticamente modificato e il controllo di un’arma biologica in grado di minacciare l’intera umanità.

La famiglia Toretto, ovvero quella più veloce del mondo quando si trova al volante di un’auto, nel frattempo si gode le riprese di Fast & Furious 9, quello che dovrebbe essere il penultimo capitolo della saga. Sul set del film si è da poco festeggiato il compleanno di una delle protagoniste, Michelle Rodriguez (nella pellicola interpreta Letty Ortiz), accompagnata dall’indistruttibile Dom (Vin Diesel), dalla sorella Mia (Jordana Brewster), Ramsey (Nathalie Emmanuel), Tej Parker (Ludacris) e Roman Pearce (Tyrese Gibson). Il nono appuntamento della serie vedrà l’arrivo anche di nuovi personaggi, interpretati da John Cena e Anna Sawai, mentre alla regia ci sarà Justin Lin. Non mancheranno infine due vecchie conoscenze come Charlize Theron e Helen Mirren. L’uscita nelle sale di Fast & Furious 9 è stata fissata per maggio 2020, mentre il capitolo conclusivo, ovvero il decimo è stato già previsto per l’aprile del 2021.