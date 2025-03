Allarme alla guida: un episodio che evidenzia l’importanza dei controlli stradali preventivi per garantire la sicurezza dei trasporti scolastici. Durante una gita scolastica a Verbania, un autista quarantenne è stato fermato dalla polizia stradale prima di mettersi alla guida di un pullman carico di studenti diretti a Milano. Il motivo? L’uomo è risultato essere un autista positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Inoltre, non aveva inserito la carta tachigrafica nel dispositivo di bordo e non aveva rispettato i periodi di riposo previsti.

Provvidenziale il controllo della Polizia

Grazie ai controlli della Polizia stradale, previsti dal protocollo tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, l’autobus è stato bloccato prima della partenza (provvidenziale l’alcoltest). Questo ha costretto la compagnia di trasporti a sostituire l’autista, garantendo così la sicurezza degli studenti. Sebbene il ritardo sia stato significativo, la gita è stata comunque portata a termine con successo.

Le conseguenze per l’autista residente in provincia di Pavia sono state severe: una multa di circa 1.000 euro, la sospensione della patente per almeno 15 giorni e la decurtazione di 12 punti. Le verifiche hanno ulteriormente aggravato la sua posizione, evidenziando la mancata registrazione dei tempi di guida e di riposo nei giorni precedenti.

Una rara eccezione

Questo caso rappresenta una rara eccezione in un quadro generalmente positivo: dall’inizio dell’anno, sono stati controllati 25 autobus destinati a gite scolastiche nella zona, e gli episodi simili sono stati minimi. Tuttavia, l’accaduto sottolinea quanto sia cruciale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti scolastici.

La collaborazione tra scuole, forze dell’ordine e aziende di trasporto si dimostra fondamentale per prevenire potenziali incidenti e assicurare che le gite scolastiche rimangano esperienze formative sicure per tutti i partecipanti. Questo episodio legato alla gita scolastica a Verbania serve da monito per continuare a investire in misure di sicurezza stradale e sensibilizzazione.