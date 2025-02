Una svolta significativa si è verificata nella vicenda legale che coinvolge Stellantis, con il deposito di una denuncia penale presso la Procura di Versailles. Questo passo segna un avanzamento nella class action francese, che mette sotto accusa il motore 1.2 PureTech. L’azione legale, guidata dall’avvocato Christophe Lèguevaques, solleva gravi accuse contro il colosso automobilistico, tra cui inganno aggravato, pratiche commerciali scorrette e messa in pericolo di terzi.

Motore 1.2 PureTech, i disagi

Il caso, inizialmente supportato da quasi 4.800 automobilisti, vede attualmente 883 partecipanti attivi. Tuttavia, il numero è destinato a crescere: Lèguevaques punta a raggiungere almeno 2.000 querelanti entro marzo, riaprendo le iscrizioni. Al centro della disputa ci sono i numerosi problemi del motore 1.2 PureTech, in particolare nella sua versione con cinghia a bagno d’olio, che ha causato disagi a molti proprietari.

Come va avanti la Class Action

Nonostante Stellantis abbia recentemente introdotto una piattaforma di compensazione con soluzioni retroattive, molti clienti hanno perso fiducia nel marchio, preferendo optare per la via legale. Inoltre, circa 3.000 persone attendono di unirsi alla fase penale della controversia. Per incentivare l’adesione, è stata introdotta una tariffa agevolata per coloro che decideranno di partecipare alla class action entro il 30 giugno, anche se inizialmente avevano scelto il dialogo con l’azienda.

Questa vicenda non solo rappresenta una sfida per il sistema giudiziario francese, ancora poco esperto in azioni collettive, ma costituisce anche un banco di prova per Stellantis, che dovrà riconsiderare il proprio approccio verso i clienti e gli standard qualitativi dei propri prodotti.