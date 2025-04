Appena 15 esemplari realizzati, una lunghezza impressionante di oltre 6 metri e un motore da 170 cavalli: la Citroen XM Stretch Limousine rappresenta un capolavoro unico nel panorama delle auto rare. Con un valore attuale che supera i 100.000 euro, questa vettura si è affermata come un gioiello ricercatissimo dai collezionisti di tutto il mondo.

Derivata direttamente dalla berlina

Derivata dalla berlina XM lanciata nel 1989, questa limousine incarna perfettamente la filosofia di Citroen, che combina innovazione tecnologica e un comfort superiore. L’allungamento della carrozzeria non è stato un semplice vezzo estetico, ma ha rivoluzionato l’esperienza di viaggio, trasformandola in un vero e proprio lusso su ruote.

L’abitacolo è un autentico trionfo di eleganza, con materiali pregiati che rivestono sedili e pannelli, creando un’atmosfera raffinata e accogliente. Lo spazio interno, ampio e luminoso, offre un’esperienza da salotto mobile, ideale per occasioni di rappresentanza o eventi esclusivi.

A rendere davvero iconica questa vettura è il celebre sistema di sospensioni idropneumatiche Citroen, un vero marchio di fabbrica del brand francese. Questo sistema garantisce una stabilità senza eguali e un comfort di marcia che resta costante, indipendentemente dal carico o dalle condizioni della strada.

Simbolo di un’epoca

La Stretch Limousine non è solo un’auto, ma un simbolo di un’epoca in cui le vetture rappresentavano uno status e una personalità, oltre che un mezzo di trasporto. Non sorprende, quindi, che i pochi esemplari rimasti siano oggi custoditi gelosamente in collezioni private e mostrati solo in eventi speciali.

Per gli appassionati di design automobilistico, questa limousine è un esempio perfetto di come l’estetica francese abbia saputo reinterpretare il concetto di ammiraglia di lusso, distinguendosi nettamente dalle proposte più austere dei marchi tedeschi e britannici dello stesso periodo. La sua presenza nei raduni di auto storiche continua a suscitare grande interesse, dimostrando come certi modelli riescano a trascendere il tempo, consolidando il proprio valore non solo economico, ma anche culturale nella storia dell’automobile.