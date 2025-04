La corsa verso il futuro della mobilità vede le auto elettriche in netto vantaggio rispetto alle loro concorrenti a idrogeno. Con un’efficienza che può toccare il 90% e un’infrastruttura in rapida espansione, le auto elettriche stanno guadagnando terreno a ritmi sorprendenti. Nel 2024, le vendite hanno registrato un aumento del 73,9%, confermando la crescente popolarità di questa tecnologia tra i consumatori.

Come vanno le auto a idrogeno

Il divario tecnologico è evidente: mentre i veicoli elettrici a batteria offrono un’efficienza energetica compresa tra il 70% e il 90%, le auto idrogeno si fermano a un modesto 35% nel ciclo “well-to-wheel”. Questo dato si riflette anche nelle infrastrutture di supporto. Mentre le stazioni di ricarica elettrica si moltiplicano rapidamente – con iniziative come quella di UAU che punta a 10.000 punti di ricarica in Italia entro il 2030 – le stazioni di rifornimento per l’idrogeno restano rare.

Un altro aspetto cruciale è quello economico. Le auto elettriche, oltre a essere più accessibili in termini di prezzo, rappresentano una scelta sempre più comune: entro il 2025 potrebbero costituire il 24% delle vendite totali di automobili. Sul fronte della sostenibilità, la produzione di idrogeno “verde” è ancora limitata, mentre l’energia utilizzata per la mobilità elettrica può derivare interamente da fonti rinnovabili, rafforzando il vantaggio ecologico delle auto elettriche.+

Uno spazio nel trasporto pubblico

Tuttavia, l’idrogeno potrebbe ritagliarsi un ruolo significativo in settori specifici, come il trasporto pubblico. Città come Bologna e Ferrara hanno già introdotto autobus a celle a combustibile, sostenuti da finanziamenti del PNRR, che risultano particolarmente adatti per tratte extraurbane grazie alla loro autonomia e rapidità di rifornimento.

In definitiva, il mercato sembra delineare un futuro in cui l’idrogeno avrà un ruolo di nicchia, mentre le auto elettriche domineranno la mobilità personale grazie a un mix vincente di efficienza energetica, costi contenuti e praticità.