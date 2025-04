La Toyota Mirai rappresenta una delle innovazioni più affascinanti nel panorama delle auto a idrogeno, combinando sostenibilità e tecnologia avanzata. Tra le sue peculiarità spicca la capacità di generare acqua come sottoprodotto del funzionamento della sua cella a combustibile. Ma questa acqua è davvero potabile?

Il processo che avviene all’interno delle auto a idrogeno è un capolavoro di ingegneria: l’idrogeno viene separato in protoni ed elettroni. Gli elettroni generano energia per il motore, mentre i protoni si combinano con l’ossigeno atmosferico formando acqua. Questo liquido, raccolto e scaricato tramite una valvola dedicata, è teoricamente puro. Tuttavia, l’interazione con i componenti del veicolo potrebbe introdurre contaminanti, come metalli pesanti, rendendo necessario un ulteriore studio sulla sua effettiva potabilità.

Alcuni esperimenti condotti da appassionati e influencer hanno mostrato persone bere direttamente dalla valvola di scarico della Mirai, ma Toyota stessa consiglia cautela. Una ricerca pubblicata su Science Direct ha evidenziato che l’acqua prodotta dalle celle a combustibile commerciali rispetta quasi del tutto gli standard dell’OMS per l’acqua potabile, sebbene siano state rilevate tracce di nichel, manganese e alluminio. Nonostante ciò, l’efficienza di recupero del 40% potrebbe soddisfare il fabbisogno idrico di una famiglia media americana.

Questa scoperta non solo evidenzia le potenzialità della tecnologia sostenibile, ma apre scenari interessanti per applicazioni future, come l’uso delle celle a combustibile in situazioni di emergenza o in aree con carenza di acqua potabile. La sfida tecnologica risiede nel garantire che l’acqua prodotta rimanga completamente pura, ampliando così i benefici della mobilità a idrogeno oltre la semplice riduzione delle emissioni. La Toyota Mirai non è solo un’auto, ma un simbolo di come la tecnologia possa trasformare il nostro rapporto con l’ambiente, dimostrando che la sostenibilità può essere integrata in ogni aspetto della nostra vita quotidiana.