Auto elettriche: una rivoluzione silenziosa che si sta affermando sulle strade di tutto il mondo. Secondo un recente studio di Solera cap hpi, i conducenti di veicoli elettrici percorrono mediamente 725 chilometri in più all’anno rispetto a chi guida automobili a combustione interna. Questo dato evidenzia il crescente successo della mobilità sostenibile e la fiducia sempre maggiore degli automobilisti verso questa tecnologia.

Il sorpasso in Europa

Le statistiche mostrano un’evoluzione significativa: nel 2025, un’auto elettrica percorrerà mediamente 14.066 chilometri all’anno, un aumento notevole rispetto ai 10.227 chilometri registrati nel 2015. Questo incremento è il risultato diretto dei progressi nella tecnologia auto elettriche, che hanno migliorato autonomia ed efficienza, rendendo possibili viaggi più lunghi e confortevoli.

L’Europa guida questa transizione, con paesi come Germania, Paesi Bassi e Belgio in prima linea. Tuttavia, l’Italia rimane indietro per quanto riguarda la diffusione capillare della rete di ricarica, un elemento cruciale per sostenere l’espansione dei veicoli elettrici. La mancanza di infrastrutture adeguate rappresenta ancora una sfida per il nostro paese.

Un’offerta più ampia

Un altro fattore chiave di questa crescita è l’ampliamento dell’offerta di modelli: dalle utilitarie ai veicoli di lusso, le case automobilistiche stanno rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato. Nonostante permangano ostacoli come i costi di ricarica e la distribuzione disomogenea delle infrastrutture, le prospettive future appaiono promettenti.

L’impegno dei governi e l’innovazione tecnologica continuano a spingere il settore verso una crescita sostenuta. La transizione verso la mobilità elettrica non è solo una scelta ecologica, ma una soluzione concreta per ridurre l’impatto ambientale della mobilità privata, garantendo un futuro più verde per tutti.