Tesla, l’azienda di Elon Musk, è al centro di un acceso dibattito in Germania, dove la sua gigafactory Berlino è teatro di pratiche lavorative che hanno sollevato non poche polemiche. Secondo il sindacato IG Metall, l’azienda sarebbe colpevole di violare la privacy medica dei dipendenti, trattenendo gli stipendi e spingendo verso dimissioni “volontarie”.

Tesla, polemiche in Germania

Con oltre 11.000 lavoratori impiegati, lo stabilimento berlinese rappresenta un nodo cruciale per le operazioni europee del colosso americano. Tuttavia, il clima di tensione è palpabile: il numero di ricorsi legali presentati dai dipendenti contro l’azienda è ben 21 volte superiore alla media nazionale. Particolarmente controversa è la pratica delle visite domiciliari senza preavviso ai dipendenti in malattia, una misura adottata per contrastare un tasso di assenteismo che aveva raggiunto il 17%. Secondo un dirigente di Tesla, tale iniziativa avrebbe ridotto le assenze al 9%, ma il sindacato la definisce “poco seria e disumana”.

L’azienda perde terreno

Questa situazione emerge in un momento delicato per Tesla in Germania, dove l’azienda sta perdendo quote di mercato nel settore delle auto elettriche. Le critiche a Elon Musk si intensificano anche per le sue posizioni politiche, percepite come filo-AfD, complicando ulteriormente la percezione pubblica dell’azienda. IG Metall sottolinea che, invece di esercitare pressioni sui dipendenti, Tesla dovrebbe concentrarsi sul miglioramento delle condizioni lavorative, un aspetto fondamentale per bilanciare efficienza e rispetto dei diritti lavoratori nel competitivo mercato europeo.