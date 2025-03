Xiaomi sorprende ancora con una dimostrazione unica, volta a sottolineare l’incredibile robustezza del suo nuovo veicolo elettrico di punta. In un video che ha conquistato i social, il CEO Lei Jun ha lanciato un’anguria rivestita di materiale antiproiettile dal sesto piano di uno stabilimento Xiaomi. Questo gesto scenografico non è stato solo uno spettacolo, ma una dichiarazione di forza per la batteria CTB, un elemento centrale del nuovo Xiaomi SU7 Ultra.

Questo SUV elettrico, il cui debutto è previsto per febbraio 2025, ridefinisce gli standard di lusso e performance nel settore. Dotato di tre motori che generano una potenza complessiva di 1.526 CV e una coppia di 1.770 Nm, il veicolo promette prestazioni straordinarie: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,98 secondi e una velocità massima teorica di 359 km/h, sebbene limitata inizialmente a 140 km/h per motivi di sicurezza. Le prestazioni veicolo elettrico si uniscono a un’autonomia di 620 km, grazie alle batterie NMC da 93,7 kWh fornite da CATL, e a una ricarica ultra-rapida dal 10% all’80% in appena 11 minuti.

La vera innovazione, però, risiede nella tecnologia sicurezza batteria. La batteria CTB è protetta da 14 strati di rinforzo, travi in acciaio ad altissima resistenza, isolamento in aerogel e un sistema di raffreddamento attivo. La gestione intelligente è supportata da un monitoraggio continuo via cloud, garantendo non solo performance ma anche una sicurezza senza compromessi.

Con dimensioni generose (5115/1970/1465 mm) e un prezzo di partenza di circa 73.110 dollari, il SU7 Ultra non è solo un veicolo, ma un manifesto dell’ambizione di Xiaomi di rivoluzionare la mobilità elettrica di lusso. Prepariamoci a un futuro in cui innovazione e spettacolo vanno di pari passo.