Carlos Tavares, ex amministratore delegato di Stellantis, lascia il gruppo con un pacchetto di compensi che, pur segnando un calo del 37% rispetto ai 36,5 milioni del 2023, continua a suscitare discussioni. Per il 2024, i suoi compensi Stellantis ammontano a 23 milioni di euro, includendo uno stipendio base di 2 milioni, benefit accessori per 71mila euro, incentivi di lungo periodo pari a 20,5 milioni e vantaggi pensionistici di mezzo milione. Inoltre, la buonuscita, suddivisa in 12 milioni di euro, comprende 2 milioni come indennità di fine rapporto e 10 milioni per il raggiungimento della seconda milestone aziendale.

Gli ulteriori benefit di Carlos Tavares

A completare il quadro, Carlos Tavares riceverà 800mila azioni Stellantis nel gennaio 2026. Tuttavia, non otterrà alcun premio per la terza milestone, avendo già incassato 10 milioni a marzo 2024 per la prima. Questi numeri, pur ridotti, sottolineano l’importanza strategica del ruolo ricoperto da Tavares nel consolidamento e nella crescita del gruppo automobilistico.

Le cifre di John Elkann

Anche il presidente John Elkann ha visto una riduzione dei compensi, scesi a 2,8 milioni di euro, con un taglio del 42% rispetto all’anno precedente. La sua remunerazione comprende uno stipendio base di 922mila euro, benefit per 721mila euro e incentivi a lungo termine pari a 1,15 milioni. Questa revisione retributiva riflette le sfide del settore automotive e il momento di transizione che Stellantis sta attraversando, con un cambio al vertice e l’impegno verso la trasformazione tecnologica e sostenibile.