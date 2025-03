Il nuovo Isuzu D-Max Basecamp rappresenta la perfetta fusione tra avventura e comfort, un vero pick-up avventura progettato per chi ama esplorare senza compromessi. Basato sull’edizione Arctic Trucks AT35, il Basecamp si distingue come un veicolo versatile e robusto, capace di trasformarsi in un rifugio mobile per gli appassionati di outdoor.

Grazie alla collaborazione con specialisti come accessori ARB, il D-Max Basecamp offre un equipaggiamento completo per il campeggio in totale libertà. Tra gli accessori spiccano la tenda da tetto, il sistema di cassetti organizzativi, una cucina con frigorifero integrato e una doccia portatile alimentata a 12V. Inoltre, la barra luminosa sul tetto e le luci ausiliarie anteriori garantiscono visibilità in ogni situazione.

Il design esterno è altrettanto audace, con dettagli come la griglia in nero opaco, pedane laterali da cinque pollici e grafiche che evocano paesaggi montani. Non manca un tocco di lusso negli interni, grazie ai sedili in pelle che aggiungono eleganza all’avventura.

Le prestazioni off-road sono il punto forte del Basecamp, che mantiene i cerchi da 17 pollici e i pneumatici da 35 pollici dell’AT35, insieme a sospensioni Bilstein personalizzate per una stabilità ottimale anche sui terreni più impegnativi. Il prezzo di partenza è di 65.087 sterline per la versione manuale, salendo a 67.587 sterline per quella automatica, un investimento giustificato dalla ricchezza degli accessori inclusi.

Con il D-Max Basecamp, Isuzu ridefinisce il concetto di avventura su quattro ruote, offrendo un veicolo che combina la praticità di un camper compatto con la robustezza di un vero tutto-terreno, pronto a portarti ovunque la tua voglia di esplorare ti conduca.