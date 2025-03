Con un peso impressionante di 4.082 kg e una batteria da ben 205 kWh, la Cadillac Escalade IQ si posiziona come il nuovo standard per i SUV elettrici di lusso. Con una lunghezza che sfiora i 5,7 metri e una potenza di 750 CV, questo colosso americano ridefinisce il concetto di mobilità sostenibile senza rinunciare a prestazioni e comfort di altissimo livello.

Questo SUV è enorme

Il cuore pulsante di questo veicolo è la sua batteria mastodontica, che offre un’autonomia straordinaria fino a 740 km, quasi il doppio rispetto ai modelli concorrenti europei. Questa soluzione rappresenta un equilibrio perfetto tra innovazione tecnologica e necessità di un’autonomia elevata, rispondendo alle esigenze di chi cerca prestazioni auto elettriche senza compromessi.

Nonostante il peso imponente, le prestazioni sorprendono: i due motori elettrici a magneti permanenti erogano una coppia di 1.064 Nm, superando persino la versione a benzina con motore V8 6.2. Tuttavia, il vantaggio in accelerazione rimane leggermente a favore della variante tradizionale, grazie a un peso inferiore di circa 1.200 kg.

Le dimensioni straordinarie della Escalade IQ sono difficili da ignorare: con una lunghezza di 5.697 mm, una larghezza di 2.167 mm e un’altezza di 1.934 mm, il suo passo supera addirittura la lunghezza totale di una Fiat Panda originale di 8 cm. Questi numeri la collocano in una categoria a sé stante, perfetta per chi cerca il massimo del lusso auto.

Un tripudio di tecnologia

L’interno è un vero capolavoro di tecnologia e design. La plancia è dominata da un sistema di schermi che si estende per 55 pollici di diagonale, mentre l’illuminazione interna personalizzabile offre ben 126 varianti di colore. La configurazione a tre file consente di ospitare fino a 7 passeggeri, rendendo la Escalade IQ ideale per viaggi di gruppo o in famiglia.

Per chi desidera ancora più spazio, Cadillac offre la versione IQL, che estende la lunghezza a 5.803 mm, migliorando il comfort della terza fila e aumentando la capacità del vano di carico posteriore.

La Cadillac Escalade IQ rappresenta un passo avanti nella mobilità elettrica di lusso, combinando dimensioni imponenti, tecnologia all’avanguardia e prestazioni elevate. Un SUV che punta a ridefinire il segmento, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità senza mai perdere di vista l’essenza premium del marchio americano.