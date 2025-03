Cadillac, un nome iconico dell’automobilismo americano, si prepara a entrare nel mondo della Formula 1 a partire dal 2026. Grazie al supporto del colosso General Motors e di TWG Motorsports, il marchio si presenta con un progetto ambizioso, che punta non solo alla costruzione del telaio ma anche allo sviluppo di una propria power unit. Questo approccio integrato, che richiama le strategie di giganti come Ferrari e Mercedes, rappresenta un importante passo avanti per il brand.

Cadillaca finalmente in F1

Il debutto di Cadillac si inserisce nel contesto del nuovo regolamento tecnico 2026, che enfatizza efficienza energetica e sostenibilità. La struttura operativa del team sarà distribuita tra Stati Uniti e Regno Unito, con centri strategici a Indianapolis, Charlotte, Warren e Silverstone. Questa configurazione mira a combinare l’expertise americana con quella europea, garantendo un vantaggio competitivo.

Alla guida del team, Cadillac ha scelto il veterano Graeme Lowdon come team principal, mentre la divisione dedicata alla power unit sarà diretta da Russ O’Blenes. Sul fronte piloti, il nome di Colton Herta, stella dell’IndyCar, è al centro di numerose speculazioni, posizionandolo come possibile prima guida del team.

Solida esperienza nel motorsport

Con una solida esperienza nelle competizioni endurance, dalla 24 Ore di Le Mans a Daytona, General Motors affronta una sfida completamente nuova in Formula 1. Tuttavia, la determinazione di Cadillac a lasciare il segno è evidente, riflettendo il crescente interesse americano per il circus della F1.

Questa nuova avventura non è solo una dimostrazione di forza tecnica e strategica, ma anche un simbolo della trasformazione del motorsport verso un futuro più sostenibile e innovativo. Il mondo attende con impazienza di vedere se Cadillac riuscirà a competere con i giganti storici del settore e a scrivere un nuovo capitolo di successo nella sua storia.