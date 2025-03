Lanzante, il rinomato atelier britannico, è pronto a svelare una nuova meraviglia automobilistica: il Project 95-59. Questa creazione unica è un omaggio alla storica vittoria della McLaren F1 alla 24 Ore di Le Mans 1995, un trionfo che ha segnato un’epoca nel mondo delle competizioni. Con un design esclusivo firmato da Paul Howse, già celebre per modelli iconici come la P1 e la 570S, il progetto promette di ridefinire il concetto di supercar.

Il Project 95-59 nasce dalla trasformazione di un telaio McLaren esistente, portato a un livello di prestazioni eccezionali. Con un rapporto potenza/peso superiore ai 700 CV per tonnellata, la vettura si colloca tra le eccellenze dell’automobilismo contemporaneo. La configurazione interna a tre posti, con il sedile centrale, richiama direttamente la leggendaria McLaren F1, sottolineando il legame con una tradizione vincente.

Project 95-59, sipario al Goodwood

Il tributo celebra il successo del team Lanzante nel 1995, quando i piloti JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya conquistarono una vittoria storica. Fu la prima volta che un pilota finlandese e uno giapponese trionfarono nella prestigiosa competizione di Le Mans, un evento che consolidò il nome McLaren nell’olimpo delle corse.

La presentazione ufficiale del Project 95-59 avverrà al Goodwood Festival of Speed, un palcoscenico ideale per svelare un capolavoro di design e ingegneria. Lanzante, già noto per creazioni straordinarie come la McLaren P1 con motore rotativo e la Porsche 930 Turbo equipaggiata con un propulsore di Formula 1, conferma ancora una volta la sua capacità di spingere i limiti dell’innovazione automobilistica.

Con questa nuova supercar, Lanzante non solo rende omaggio al passato glorioso della McLaren, ma proietta la sua visione verso un futuro di eccellenza tecnica e stilistica, mantenendo viva la leggenda di Le Mans 1995.