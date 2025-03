Il debutto del BMW XM, il primo SUV ibrido plug-in della divisione BMW M, non ha suscitato l’entusiasmo sperato, come dimostrano i dati di vendita del 2024: appena 7.813 unità globalmente, di cui 2.000 negli Stati Uniti. Nonostante un prezzo base di circa 160.000 dollari, BMW ha introdotto una serie di incentivi BMW aggressivi per stimolare le vendite, offrendo fino a 22.500 dollari di sconto tra riduzioni dirette e agevolazioni per chi acquista in contanti o con leasing.

Un lancio che è stato un flop

Nonostante queste strategie, il BMW XM si posiziona in fondo alla classifica delle vendite del marchio, superato persino da modelli di nicchia come la roadster Z4. Gli analisti attribuiscono il flop a un design considerato troppo controverso, un peso eccessivo e la mancanza di un’identità distintiva rispetto ad altri modelli della gamma, come il BMW X6 M, che con un prezzo base di 132.100 dollari offre prestazioni superiori, pur senza sistema ibrido.

Un’ammiraglia elettrificata

Il risultato è una sfida significativa per BMW, che deve dimostrare il valore di questa ammiraglia elettrificata della gamma sportiva. Nonostante il suo scarso successo commerciale, il BMW XM rappresenta un passo cruciale nella transizione verso l’elettrificazione del marchio, ma resta da vedere se riuscirà a conquistare il suo posto nel mercato di lusso.