Il World Car of the Year 2025 si avvicina e con esso l’attesa per scoprire quale auto conquisterà il prestigioso titolo durante il Salone di New York, il prossimo 16 aprile. Le finaliste, scelte da una giuria di 96 esperti, incarnano l’evoluzione del settore automobilistico, con un forte accento sulla mobilità sostenibile. Tra queste, spiccano la BMW X3, simbolo di lusso e versatilità, la coreana Hyundai Inster, espressione di innovazione elettrica, e la tecnologica Kia EV3, emblema di efficienza e design futuristico.

È evidente come il panorama automobilistico stia subendo una trasformazione significativa: ben sette delle finaliste nelle varie categorie sono auto elettriche, un chiaro segnale del cambio di paradigma verso soluzioni più ecologiche e innovative. La BMW X3, già apprezzata per la sua qualità costruttiva e il suo equilibrio tra eleganza e funzionalità, rappresenta il segmento premium in questa competizione. Dall’altro lato, la Hyundai Inster, candidata anche nella categoria “World Electric Vehicle”, mette in luce l’impegno del marchio verso un futuro a basse emissioni, mentre la Kia EV3 punta su un mix vincente di praticità e tecnologia all’avanguardia.

Altre cinque categorie

Oltre al titolo principale, il concorso prevede altre cinque categorie specializzate che evidenziano l’eccellenza in settori specifici:

World Electric Vehicle : Hyundai Inster, Kia EV3, Porsche Macan EV

: Hyundai Inster, Kia EV3, Porsche Macan EV World Luxury Car : Porsche Macan, Porsche Panamera, Volvo EX90

: Porsche Macan, Porsche Panamera, Volvo EX90 World Performance Car : BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid, Porsche Taycan Turbo GT

: BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid, Porsche Taycan Turbo GT World Urban Car : BYD Seagull, Hyundai Inster, Mini Cooper Electric

: BYD Seagull, Hyundai Inster, Mini Cooper Electric World Car Design: Kia EV3, Toyota Land Cruiser, Volkswagen ID.Buzz

Il 16 aprile sarà una data cruciale per l’industria automobilistica globale, non solo per conoscere i vincitori, ma anche per confermare il ruolo crescente delle auto elettriche nel plasmare il futuro della mobilità.