BMW X3, un SUV che continua a dettare le regole del segmento premium, si rinnova per il mercato cinese con una versione a passo allungato di 111 millimetri. Questo aggiornamento è stato pensato per soddisfare le esigenze specifiche di una clientela sempre più esigente, senza compromettere l’inconfondibile dinamica di guida e la distribuzione dei pesi 50:50, simbolo del marchio bavarese.

BMW X3: che motori monta

La gamma motori include due propulsori a benzina a quattro cilindri: la versione xDrive 25L Luxury, capace di erogare 188 cavalli e di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi, e la più performante xDrive 30L, che offre 255 cavalli e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi. Un mix perfetto di efficienza e prestazioni per un pubblico che non vuole scendere a compromessi.

Dal punto di vista tecnologico, il modello non delude: l’illuminazione BMW Iconic Glow e l’innovativo sistema di infotainment iDrive, accompagnati dal pacchetto BMW Digital Premium, portano l’esperienza di guida a un livello superiore. Questi dettagli si uniscono a un abitacolo più spazioso, reso possibile dall’aumento del passo, per garantire comfort e tecnologia all’avanguardia.

La produzione è differente

La produzione di questa variante è affidata alla joint venture BMW Brilliance Automotive, presso il centro di Shenyang, sottolineando l’importanza del mercato cinese per il brand. Con oltre 156.000 unità vendute dal predecessore, che rappresentava il 40% delle vendite della gamma X in Cina, il nuovo modello punta a consolidare ulteriormente il suo successo. La commercializzazione è prevista entro la fine del mese, per riaffermare il ruolo di leader della BMW X3 nel panorama globale del 2025.