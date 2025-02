BMW ha recentemente svelato la sua visione per il futuro della mobilità elettrica durante i Tech Days di Landshut, presentando una serie di innovazioni che promettono di ridefinire gli standard del settore. Tra le novità più significative, spicca il sistema BMW eDrive di sesta generazione, che introduce miglioramenti radicali in termini di efficienza e prestazioni. Le nuove batterie ad alta tensione, con celle cilindriche integrate, offrono un incremento del 20% nella densità energetica e una ricarica più rapida del 30%, segnando un importante passo avanti nella tecnologia delle batterie.

BMW, la nuova architettura elettrica

L’architettura elettrica si basa su un sistema a 800V, una soluzione che non solo migliora l’efficienza complessiva, ma supporta anche motori elettrici di nuova concezione, sia sincroni che asincroni, capaci di ridurre i costi di produzione del 20%. L’innovazione non si ferma qui: un sistema di raffreddamento e un inverter completamente riprogettati contribuiscono a ridurre le perdite energetiche del 40%, ottimizzando ulteriormente il consumo di energia.

Un elemento centrale della strategia produttiva di BMW è il principio “local for local”, che prevede la distribuzione strategica degli impianti di produzione vicino ai principali mercati globali come Europa, Cina, Stati Uniti e Messico. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, BMW ha implementato un sistema di riciclo delle batterie per recuperare materiali preziosi come cobalto, nichel e litio.

Cruciali gli stabilimenti tedeschi

Gli stabilimenti di Landshut e Steyr giocheranno un ruolo cruciale in questa trasformazione. Dal 2025, Landshut si dedicherà alla produzione del sistema BMW Energy Master, mentre Steyr sarà il centro per i motori elettrici di sesta generazione. La Neue Klasse, attesa a Debrecen entro la fine dell’anno, introdurrà ulteriori innovazioni come la ricarica bidirezionale e un sistema avanzato di gestione termica, consolidando l’impegno di BMW verso un futuro a zero emissioni.

Con queste innovazioni, BMW non solo conferma il suo ruolo di leader tecnologico nel settore automobilistico, ma dimostra anche un impegno concreto verso una mobilità più sostenibile e responsabile. La combinazione di tecnologie avanzate e attenzione all’ambiente posiziona BMW come un pioniere nella transizione verso un futuro più verde.