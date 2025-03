La BMW Serie 3 si appresta a celebrare il suo cinquantesimo anniversario nel 2026 con un approccio che combina tradizione e innovazione. L’iconica berlina bavarese abbraccerà un design completamente rinnovato, accompagnato da una strategia a doppia piattaforma che offrirà sia versioni a combustione interna sia motorizzazioni completamente elettriche.

Motori anche elettrici

I modelli tradizionali continueranno a basarsi sulla collaudata piattaforma CLAR, aggiornata per includere elementi stilistici derivati dalla Neue Klasse, come una linea di cintura più alta e montanti posteriori verticali. Il fiore all’occhiello della gamma endotermica, la M340i mild hybrid, manterrà il potente sei cilindri in linea da 3.0 litri, ottimizzato con tecnologia mild-hybrid per una maggiore efficienza.

Sul fronte delle motorizzazioni elettriche, le nuove i3 e i3 Touring saranno costruite sull’innovativa piattaforma Neue Klasse, che introdurrà batterie di sesta generazione. Queste promettono un aumento del 30% dell’autonomia e una ricarica più rapida del 30% rispetto alle soluzioni attuali, rivoluzionando l’esperienza di guida elettrica.

L’abitacolo cambierà

All’interno, l’abitacolo subirà una trasformazione digitale con l’introduzione di un head-up display a tutta larghezza, che sostituirà la strumentazione tradizionale, e un touchscreen centrale dal design minimalista. Questi elementi offriranno un’interfaccia utente avanzata, garantendo un’esperienza intuitiva e moderna.

Infine, BMW ribadisce il suo impegno verso la sostenibilità con un focus sul riciclo delle batterie. La partnership con SK tes consentirà di recuperare materiali preziosi come cobalto, nichel e litio, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Con questa combinazione di tradizione, sportività e attenzione all’innovazione, la nuova Serie 3 si prepara a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più eterogenea e attenta alla sostenibilità.